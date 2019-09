Una Vita | Cayetana tornerà? Le parole di Sara Miquel fanno sperare

Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019 : Scoppia una bomba a Calle Acacias - Liberto è gravemente ferito! : Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Un Passo dal Cielo - trama del 3 ottobre : Una notizia sconvolge la vita di Emma : Continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico la seguitissima serie televisiva Un Passo dal Cielo, ritornata sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua quinta stagione. Nel quarto episodio che verrà trasmesso il 3 ottobre 2019, nella tranquilla comunità di San Candido ci sarà un nuovo imprevisto non preso in considerazione. Questa volta a rimetterci sarà Emma Giorgi (Pilar Fogliati), che farà i conti con qualcosa che non si sarebbe mai ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Alvaro minaccia Antolina di rivelare a Isaac che lei non era incinta quando si sono sposati mentre Antonito torna ad Acacias senza Lolita e Samuel inaugura le sue Gallerie.

Una VITA/ Anticipazioni puntata serale del 24 settembre : problemi per Trini : Una VITA, Anticipazioni puntata serela del 24 settembre: Samuel inaugura la galleria con l'aiuto di Lucia, con cui ha un feeling molto particolare.

Una Vita - puntate prossima settimana : Trini è in dolce attesa : Le anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana della soap opera Una Vita rivelano un colpo di scena per Trini. La donna, infatti, ha manifestato per diversi giorni alcuni disturbi. Dopo l'iniziale preoccupazione, però, scoprirà che il suo malessere risiede in una gravidanza. La donna apprenderà di essere incinta e sarà estremamente entusiasta della cosa. Per tale ragione, cercherà di organizzare al meglio il momento in cui ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lucia e Samuel si baciano : Samuel e Lucia si avvicinano ogni giorno di più. L'Alday approfitta della bella Alvarado per saldare i suoi debiti e proverà a baciarla.

Una Vita - anticipazioni puntata del 24 (serale) e e 25 settembre 2019 : anticipazioni puntata 826 di Una VITA di martedì 24 (serale su Rete 4) e mercoledì 25 settembre 2019: Tutto il quartiere di Acacias è agghindato a festa per l’inaugurazione della Galleria Alday… Quando Samuel vede Lucia, resta letteralmente a bocca aperta… Nel palazzo che ospita la galleria avviene una terribile deflagrazione, per via della quale molte persone risultano ferite e intrappolate nell’edificio! Una VITA: tutte ...

Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019 : Tragedia a Calle Acacias - Liberto è ferito! : Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Una Vita - spoiler al 5 ottobre : Higinio salva Liberto - la Crespo aspetta un bebè : Gli spoiler di Una Vita, per quel che riguarda gli episodi che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5, rivelano che il dottor Higinio Baeza strapperà Liberto Seler da morte certa, mentre Trini Crespo scoprirà di essere incinta. Infine, vedremo che la perfida Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38. Una Vita: Higinio opera Liberto Prossima settimana ricca di colpi di scena per gli affezionati spettatori di Una Vita: ...

Anticipazioni Una Vita : nuovo omicidio per Samuel - gesto estremo : Una Vita Anticipazioni: Samuel uccide Joaquin, il padrino di Lucia Le prossime puntate di Una Vita vedono come protagonista la storyline tra Samuel, Lucia e padre Telmo. La donna scopre di essere nata dal peccato di due fratellastri, quello che però non sa è ciò che i suoi genitori le hanno lasciato all’interno del loro […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: nuovo omicidio per Samuel, gesto estremo proviene da Gossip e Tv.