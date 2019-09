Una falla nella sicurezza dell’antivirus Bitdefender Antivirus Free 2020 mette a rischio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il ricercatore per laPeleg Hadar di SafeBreach Labs ha scoperto una vulnerabilità nel softwareche potrebbe consegnare agli hacker il controllo completo del computer di un utente. A finire sotto ai riflettori è stata l’ultima versione della versione gratuita dell’. Il problema è che il software caricato in memoria contiene una libreria a collegamento dinamico (DLL) che non beneficia di alcuna protezione, e che viene caricata automaticamente ogni volta che l’viene riavviato. Sfruttando questo dettaglio, gli hacker potrebbero sostituirla con una DLL omonima utilizzando un exploit informatico noto come dirottamento delle DLL, o in termini tecnici DLL hijacking. Una volta che l’hacker ha ottenuto l’accesso al sistema può agire come amministratore, quindi accedere a quasi tutti i file e i ...

