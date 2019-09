Una bambina di 10 anni ha cercato di uccidersi a Roma

Adottano Una bambina convinti che abbia 6 anni ma scoprono che è una 22enne affetta da nanismo : “Ha minacciato di ucciderci” : Ha dell’incredibile la storia di Kristine Barnett (45 anni) e dell’ex marito Michael Barnett (43 anni), accusati di aver abbandonato la figlia Natalia Grace, quando aveva 9 anni, a Lafayette, una cittadina nell’Indiana, per poi andarsene in Canada. Accuse che vengono respinte al mittente con un colpo di scena. Infatti i due ex coniugi (si sono lasciato poco dopo la vicenda) in un’intervista esclusiva al DailyMail Tv, ...

Rimini - pitbull sfugge ad Una bambina ed uccide il cane di una passante : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina, domenica 22 settembre, a Rimini, precisamente sul lungomare Augusto Murri, dove un cane di razza pitbull ha improvvisamente azzannato e ucciso il cane di una passante, una donna milanese che stava passeggiando insieme ai suoi due volpini. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online, Rimini Today, l'incidente si è verificato all'altezza del bagno ...

Uccise Una bambina di 9 anni e nascose il corpo in una valigia : incastrato dal Dna dopo 11 anni : Svolta nel giallo di Rachel Genofre, una bambina di nove anni che venne trovata in una valigia alla stazione degli autobus di Curitiba, in Brasile, il 5 novembre 2008. A undici anni dall’omicidio, la banca nazionale del Dna ha permesso alla polizia di identificare un uomo sospettato del delitto.Continua a leggere

Chef Rubio contro Matteo Salvini : “Sfruttare Una bambina per la tua c***o di campagna elettorale è aberrante” : “Sfruttare una bambina per la tua c***o di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante”. Così Chef Rubio si è scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini in un post pubblicato su Twitter, criticando il fatto che domenica, in chiusura del suo comizio, ha fatto salire sul palco della festa del Carroccio a Pontida diversi bambini accompagnati dai rispettivi genitori e uno striscione con la scritta ...

Chef Rubio attacca Matteo Salvini : “Sfrutti Una bambina per i tuoi scopi - sei un uomo spregevole” : Non è piaciuta a Chef Rubio la mossa di Matteo Salvini di far salire sul palco la piccola Greta, indicata come una tra le bimbe protagoniste dei fatti di Bibbiano. Il cuoco di "Camionisti in trattoria" in un tweet esprime il suo profondo sdegno verso il leader leghista: "Sei una persona spregevole".Continua a leggere

Anziano abusa di Una bambina nel retrobottega : Aveva una maglietta sconcia : Tornata a casa, la piccola ha riferito tutto quanto alla madre. Le indagini dei carabinieri della stazione di Trepuzzi hanno portato all'arresto del 71enne, che continua a dichiararsi innocente. Stando alla sua versione dei fatti, la bambina indossava una maglietta che lasciava intravedere troppo il seno e lui Aveva solo cercato di sistemarle l'abito. È finito agli arresti domiciliari il titolare di una bottega di Trepuzzi (Lecce), accusato ...

Usa - stupra un’amica della figlia durante un pigiama party : aveva già molestato Una bambina : James Michael Reed, 44enne di Villa Ridge, nello Stato del Missouri, deve rispondere di stupro e sodomia. Attualmente è in carcere. L'uomo era stato registrato come molestatore sessuale a seguito di un incidente del 2005 che aveva coinvolto una bambina di cinque anni.Continua a leggere

Straniero accusato di violenza sessuale su Una bambina di 10 anni : Fabrizio Tenerelli Secondo quanto finora ricostruito, uno Straniero, pare nordafricano, avrebbe spinto contro il muro una bimba di 10 anni, palpeggiandola, mentre la madre stava parcheggiando in una centralissima via di Ventimiglia, in provincia di Imperia Una madre che parcheggia l’auto; la bambina che apre la portiera ed esce di corsa dall’abitacolo per salire sul marciapiede. Infine, uno Straniero che le si avvicina, spingendola ...

Iran - sposa bambina a 11 anni : il tribUnale annulla il matrimonio dopo il video virale : Nelle immagini il suo volto è coperto, come è giusto che sia per una bambina di 11 anni. Quello che non è giusto è tutto il resto perché il video è quello di un matrimonio, in Iran, in cui la piccola è la sposa. Accanto a lei, che indossa un velo bianco, c’è il promesso sposo che ha 22 anni. Attorno ci sono i parenti che, a quanto spiegano le associazioni per i diritti civili, incitano alle ...

Iran - filmano matrimonio di un 22enne con Una bambina di 11 anni : il Tribunale annulla le nozze. Promesso sposo e genitori rischiano il carcere : Lei 11 anni, lui 22: si sono sposati in Iran e la cerimonia è stata ripresa in un video, poi messo in Rete. Lo stesso video ha scosso l’opinione pubblica e indignato attivisti e giornalisti, al punto che il Tribunale della provincia di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, dove si è svolto il matrimonio, ha deciso di annullarlo. Ora, gli adulti implicati in questa vicenda rischiano dai 6 mesi ai 6 anni di carcere: si tratta del il Promesso sposo, i ...

Un papà deve prendere l’aereo insieme alla sua bambina e per la sua sicurezza fa Una cosa folle : Un papà cinese doveva prendere un aereo con la sua bambina durante le festività natalizie. Poiché conosceva molto bene come era frequentato l’aeroporto in quel periodo e, temendo di perdere la prorpria bambina ha avuto un’idea folle. Ha acquistato delle manette e ne ha messa una al suo polso e un’altra a quello della sua bambina, Questo papà, evidentemente molto ansioso, Wang, non contento di avere adottato questa misura di sicurezza ...

Un bimbo di 12 anni in accordo con genitori chiede e ottiene il permesso dai genitori di diventare Una bambina - choc fra i compagni di classe : Una situazione incredibile quella nella quale si trova un bambino di soli 12 anni che ha chiesto quasi per gioco ai suoi genitori di diventare una bambina e ha ottenuto il permesso di farlo. Il bimbo che ha cambiato sesso si è presentato a scuola, nel sud della Gran Bretagna, anche con un nome diverso, ovviamente da bambina, suscitando l’ilarità e gli sfottò di tutti i suoi compagni di scuola. Gli insegnanti, per cercare di calmare la ...

Bambina di 11 anni rischia di soffocarsi con Una fascetta : La piccola stava giocando con una fascetta da elettricista, usata come fosse una collanina. Una Bambina di undici anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essersi stretta al collo una fascetta da elettricista. La piccola è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Bergamo. Si teme per la sua vita. Secondo quanto ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta venerdì 30 agosto a Calvenzano, comune in provincia di Bergamo. ...

Si dimentica il bacio alla sua bambina torna indietro e succede Una cosa sconvolgente : Un uomo, come ogni mattina, è andato via di casa per recarsi al lavoro. Ma quella mattina , forse perché un po’ sovrapensiero, ha dimenticato di dare un bacio alla sua piccola. Non potendo cominciare la sua giornata fuori casa senza quel bacio è tornato indietro e quella è stata la fortuna della sua famiglia. Infatti, quando ha riaperto la porta d casa ha avvisato la moglie che era rientrato ma la moglie non ha risposto e allora, insospettito, ...