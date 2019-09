Un posto al sole | Sara Ricci si sfoga su Instagram dopo la morte del padre

UN posto AL SOLE/ Anticipazioni 25 settembre : Mia e Rosaria fanno discutere ma... : Un POSTO al SOLE, Anticipazioni 25 settembre: dopo aver scoperto la verità sulla sua famiglia, Mia riceve la visita a sorpresa della madre.

Un posto al sole : Bianca Boschi ha un nuovo volto - quello di Sofia Piccirillo : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri martedì 24 settembre, i fan si sono meravigliati, quando si sono ritrovati dinanzi a un nuovo giovanissimo personaggio misterioso. Inizialmente tutti sono rimasti un po' perplessi nel vedere questa bimba alla Terrazza e hanno immaginato si trattasse semplicemente di un'amica di Mia, ma quando la piccola si è rivolta a Franco chiamandolo papà, tutto è stato chiaro. Bianca non sarà più ...

Un posto al sole anticipazioni : MARINA ormai cotta di FABRIZIO ma… : Chi di voi l’aveva già capito? La narrazione di Un posto al sole ci ha recentemente mostrato un flashback chiarificatore sulla vicenda del papà di FABRIZIO Rosato: l’uomo è morto in seguito a una lite con il figlio, all’epoca poco più che adolescente! Stando alle opinioni e ai pareri che circolano sui social network, molti fan sperano che il flashback in questione fosse parziale e che dunque venga prima o poi tirato in ballo ...

Sara Ricci di Un posto al Sole amara dopo la morte del padre : 'Non ti ho potuto salutare' : I telespettatori di Un Posto al Sole si sono affezionati al personaggio di Adele Picardi, entrata in scena già da diversi mesi e interpretata da Sara Ricci. Già nota agli appassionati di serie televisive per i suoi trascorsi a Vivere e Il Paradiso delle Signore, l'artista romana è diventata ormai quasi una presenza giornaliera nelle trame della soap partenopea. Tuttavia, proprio a causa dei suoi impegni di lavoro, non è riuscita a essere accanto ...

Un posto al sole - Davide Devenuto lascia la soap di Rai 3 : “Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo ma mi prendo una pausa” : Davide Devenuto, l’interprete di Andrea Pergolesi in Un posto al sole, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla popolare soap di Rai 3: “Sto per prendermi una pausa da Un posto al sole. 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi col tempo si esauriscono, ma Un posto al sole per rappresenta una vita di emozioni, relazioni, ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 25 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5338 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 25 settembre 2019: Alex (Maria Maurigi) sembra incassare piuttosto bene la notizia dell’ingaggio di Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) alla radio… Mia (Ludovica Nasti) riceve una visita inattesa ma molto desiderata! Marina (Nina Soldano) si riavvicina a Fabrizio (Giorgio Borghetti), che ha avrà un aspro scontro con Sebastiano… Terminato il trasloco, Guido (Germano ...

Un posto al Sole Anticipazioni : Alex rompe con Vittorio e lascia Palazzo Palladini : Alex affronterà l'ennesima batosta sentimentale e sarà costretta a lasciare Palazzo Palladini, pur di non vedere più Vittorio.

Un posto al sole : tragedia familiare per l’attrice che fa Adele : Un posto al sole, Adele Picardi: lutto per l’attrice Sara Ricci Lutto per Sara Ricci. Difatti la popolare attrice che interpreta Adele Picardi a Un posto al sole ha da poco comunicato direttamente sul suo profilo instagram di aver perso suo padre. Una notizia che ovviamente ha colpito nel profondo i suoi tantissimi fan, i quali si sono immediatamente riversati sul social fotografico per farle sentire la loro vicinanza in questo momento assai ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntate dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019: Convinto che il suo interesse per Adele possa essere ricambiato, Renato non riesce a reprimere i sentimenti che prova per lei. Vittorio è ancora all’oscuro di quanto scoperto da Alex sulla sua relazione clandestina con Anita. Il rapporto tra Marina e Fabrizio si fa sempre più stretto. Molto provata da quello che ha scoperto sul conto di ...

Un posto al sole : Davide Devenuto - interprete di Andrea - si prenderà una pausa dal set : Davide Devenuto è uno dei volti storici di Un posto al sole, dove interpreta il simpatico Andrea Pergolesi da circa quindici anni. Attivo quasi quotidianamente nelle trame della soap partenopea, dove in questo periodo rappresenta il punto di riferimento maschile per la piccola Mia, il personaggio di Andrea in futuro potrebbe lasciare il Vulcano dove lavora insieme alla compagna Arianna. L'annuncio è stato dato proprio dal suo interprete, Davide ...