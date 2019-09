Un posto al sole | Bianca Boschi ha un nuovo volto | quello di Sofia Piccirillo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nella puntata di Unalandata in onda ieri martedì 24 settembre, i fan si sono meravigliati, quando si sono ritrovati dinanzi a ungiovanissimo personaggio misterioso. Inizialmente tutti sono rimasti un po' perplessi nel vedere questa bimba alla Terrazza e hanno immaginato si trattasse semplicemente di un'amica di Mia, ma quando la piccola si è rivolta a Franco chiamandolo papà, tutto è stato chiaro.non sarà più interpretata da Sveva Carleo, ma bensì dalla piccola e talentuosa. La giovane attrice ad oggi risulta già accreditata nei titoli di coda come. Una nuovaIeri la nuovaè apparsa per poco più di un minuto, ma questo breve lasso di tempo è bastato per mettere in chiaro alcune cose. La figlia di Franco(Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) non ha semplicemente cambiato, ma pare che gli autori abbiano ...

paulmonite : @Michewolf Non guardo un posto al sole non so abahah però le canzoni carucce, ci stanno, ma quelle foto sono stupende - malikapollo : @ConteZero76 @gfcomputer Innanzitutto questi dati sono senza fonte. E non mi convincono: ad Agosto hai 15 ore di so… - Michewolf : @paulmonite tutte le mie amich* impazzit* ne parlano da giorni, io solo fino a un minuto fa ho capito che non si tr… -