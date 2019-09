Un passo avanti il Samsung Galaxy S11 per il lettore di impronte | più grande sotto lo

Migranti - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...

Migranti - Benifei (Pd) : “Accordo è passo avanti fondamentale - Italia è tornata al tavolo. Prima Salvini nemmeno si presentava” : “Credo che con questo accordo si sia fatto un passo avanti fondamentale perché si è ricominciato a discutere. L’Italia è tornata al tavolo. Quindi, con la ministra Lamorgese e un impegno del Pd per invertire la rotta, finalmente si riapre il dossier immigrazione e si fanno passi avanti con un accordo che ora deve essere portato fino in fondo”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ...

MotoGp - Marquez cannibale : domina il Gp di Aragon davanti a super Dovizioso - mondiale a un passo : Lo spagnolo Marc Marquez su Honda ha vinto in scioltezza il gp di Aragon di MotoGp. In testa dall'inizio, il leader del mondiale e padrone di casa ha preceduto di quasi 5" l'italiano Andrea Dovizioso su Ducati. Terza l'altra Ducati di Jack Miller, solo ottavo Valentino Rossi. Marquez è così sempre p

Facebook e il pericoloso passo in avanti verso la privatizzazione della giustizia digitale : Due sono i punti che destano più perplessità, il primo riguarda il ruolo di questo nuovo organismo creato da Facebook, una sorte di Corte d’appello. Il secondo i criteri di nomina dello stesso organismo che si comporrà, sembra, di quaranta esperti in carica per tre anni

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - super novità per la coppia : il passo avanti non è passato inosservato : La love story tra l'attrice Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri procede con il vento in poppa. Da poco rientrati da una vacanza, l’ex allenatore della Juventus e la 42enne sembrano decisi a tentare una convivenza. Nelle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si legge che la cop

ASUS VivoWatch SP è un grosso passo avanti nel design e punta al fitness : ASUS VivoWatch SP è il nuovo smartwatch della casa taiwanese, presentato a IFA 2019: andiamo a scoprire i miglioramenti rispetto al modello precedente e tutte le caratteristiche e le funzionalità. L'articolo ASUS VivoWatch SP è un grosso passo avanti nel design e punta al fitness proviene da TuttoAndroid.

Icardi spiega la sua scelta : “Il Psg è un passo in avanti nella mia carriera” : Mauro Icardi spiega a Eleven Sports il motivo del suo improvviso cambio di rotta che lo ha portato ad accettare il Psg dopo aver rifiutato tante altre offerte: “Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come questa, per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori è una bellissima sfida. Questo aspetto è stato ...

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

F1 - risultato FP2 GP Belgio 2019 : un impressionante Leclerc domina le FP2 davanti a Vettel - Mercedes le più competitive sul passo gara : Si conclude nel migliore dei modi per la Ferrari questa intensa prima giornata di prove a Spa Francorchamps dove si sta svolgendo il GP del Belgio 2019 di F1. Dopo la doppietta della mattinata le Rosse sono riuscite ad imporsi in coppia anche in questo secondo turno, con in particolare Charles Leclerc che ha distrutto la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e quasi un secondo a seguire alle due Frecce ...

Raggi : in arrivo altri 97 bus - città compie ulteriore passo in avanti per rilancio trasporti : Roma – Roma Capitale ha ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip per rinnovare e potenziare il parco mezzi al servizio della citta’. L’ordine e’ finanziato interamente con risorse di Roma Capitale, 30 milioni di euro presenti nel bilancio 2019-2021. “Con l’acquisto di queste nuove vetture la nostra citta’ compie un ulteriore passo avanti per il rilancio del trasporto pubblico. Un altro ...

Francesco D'Uva : "La trattativa col Pd non è morta. Un grandissimo passo avanti". Inciucio - siamo alla farsa : "Non mi risulta che la trattativa sia saltata". Dal fronte M5s si getta acqua sul fuoco all'ora di pranzo. Il capogruppo grillino alla Camera, Francesco D'Uva, chiarisce che dopo le tensioni notturne con il Pd "si va avanti, una cosa per volta". E la "prima cosa" risolta potrebbe essere la posizione

Battiato sacro e profano Il profeta antimoderno sempre un passo avanti - : Luigi Iannone Nelle opere dell'autore siciliano misticismo e filosofia sfidano la cultura pop. E vincono Rispetto ai giullari di corte e ai predicatori che ingolfano i media e fanno della sociologia spiccia un mestiere, Franco Battiato è stato ed è di molte spanne superiore. Ne avevamo avuto avvisaglie negli anni Settanta, quando i cantautori impegnati surrogarono la canzone leggera con temi sociali e politici e la resero tanto ...

Terremoto Centro Italia - vicesindaco Accumoli : “Nessun passo in avanti sulla ricostruzione - il turismo stenta a ripartire” : ”La situazione è ferma a com’era l’anno scorso. Non è stato fatto alcun passo in avanti, né per quanto riguarda la ricostruzione, per la quale ci aspettavamo uno snellimento delle procedure, né per i proprietari delle seconde case, che non possono ancora tornare sul territorio in aree attrezzate. Dopo la legge 89 del 2018, che prevedeva il loro ritorno, c’è stato un anno di fermo: l’ordinanza attuativa del ...