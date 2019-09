Un giornalista giapponese a Matteo Renzi | Italia Viva nella nostra lingua si

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Banzai? Spero sia un suggerimento ‘open source’ perché la utilizzeremo in modo simpatico e divertente”. Cosìrisponde a un cronistache gli fa notare, nel corso della sua conferenza stampaSala della Stampa Estera, che ‘’ insi traduce, appunto, in “Banzai”.L’ex premier aggiunge: “Banzai era una grande trasmissione. Secondo me lo capiscono anche a Londra se dicobanzai. Dai è fatta”.

