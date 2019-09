Un detenuto ha confessato l' omicidio di Teresa Halbach Svolta nel caso di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una confessione che potrebbe riaprire uno dei casi di cronaca più seguiti negli Stati Uniti. I produttori di Convicting a Murderer, nuova serie tv in uscita a marzo 2020, hanno rivelato in esclusiva a Newsweekche undel Wisconsin, di cui non è stato rivelato il nome, hal’di, la fotografa uccisa nel 2005 a Manitowoc e per cui sono stati condannati Steven Every e suo nipote Brendan Dassey. Ilè diventato celebre grazie alla serie Netflix Making a Murderer che, nelle due stagioni, ha seguito gli sviluppi del processo, privilegiando spesso il punto di vista della difesa, evidenziandone gli errori e i depistaggi nelle indagini. Every e Dassey nel 2007 sono stati condannati all’ergastolo e attualmente sono detenuti nel carcere di massima sicurezza di Waupum, in Wisconsin. A nulla sono valsi ...

