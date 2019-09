Umberto | il consigliere gay anti-arcobaleno | “Gli omosessuali ci sono anche nella Lega”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019)La Morgia è stato il più votato a Casalecchio di Reno (Bo) e dopo un mese dalle elezioni ha fatto coming out. "Lega non mimai sentito discriminato" assicura. Ma sui social è stato sommerso di insulti "dalla lobby gay: se non la pensi come loro e sei omosessuale ti accusano di omofobia interiorizzata".

