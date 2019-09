“Tua per sempre” il nuovo singolo di Elisa | online il video

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un gioco di ombre e bianchi e neri per raccontare una storia speciale e commovente. Esce sul canale Vevo ufficiale di, ildel"Tua per sempre", estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti" (Disco di Platino con Island Records). Ilè diretto da Attilio Cusani, con la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro Production. "Tua per sempre" vive della contrapposizione tra un inciso potente e falsetti eterei che fanno da tappeto sonoro ad un testo, firmato da Davide Petrella, ispirato ad una storia vera: una lettera di una moglie indirizzata al marito soldato, scritta in tempo di guerra negli anni quaranta. La produzione del pezzo è firmata dalla stessainsieme ad Andrea Rigonat, Francesco "Katoo" Catitti e Taketo Gohara. In autunnoè attesa sui palchi dei palasport di tutta Italia con la sua nuova tournée.

sandrogozi : 2016 Proposta governo @matteorenzi No fondi UE a chi viola Stato di diritto e obblighi per immigrazione. Il governo… - elisatoffoli : “Tua per sempre” - Il video?? Fuori ora su YouTube! ???? - borghi_claudio : @FatelloFederico @FabioFazzo @AlbertoBagnai Bravo Fatello. Abbiamo fatto progressi. Dalla tua frase iniziale lievem… -