Tua madre ha lottato per la tua verità | una verità che ci coinvolge tutti

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Sei morto oggi di 14 anni fa. Morivi all’alba, solo, su un selciato che ancora porta le impronte della violenza, i segni delle bugie, i colori delicati del mattino.Era il 2005, avevi diciotto anni e stavi tornando a casa. Forse avevi bevuto un po’, forse stavi cantando, forse stavi parlando alle stelle. Ma qualcuno ha chiamato la polizia, perché davi fastidio. Ti hanno sentito urlare: “Basta”, “Aiuto”. Ma nessuno ti ha aiutato,hanno ripreso il loro sonno felici. Il sonno dei giusti, il sonno della ragione, il sonno dei galantuomini.Sei morto fra le 6 e le 6 e 15. 54 lesioni e il tuo cuore non ha retto. L’hanno chiamata “asfissia da compressione toracica”. 54 lesioni mentre tu volevi volare lontano da quell’odore di asfalto bagnato di sangue. Tuahaper te, si è presa ogni forma di insulto, si ...

