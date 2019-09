Trump | come e perché è nata l’inchiesta per impeachment

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Avrebbe cercato di coinvolgere il governo ucraino per colpire il suo più probabile avversario politico, l’ex vicepresidente Joe Biden, e ricevere un aiuto politico per la sua rielezione. Il presidente Usa Donald, il 24 luglio scorso, avrebbe telefonato al leader ucraino Voldymyr Zelensky, e almeno otto volte avrebbe chiesto di indagare per corruzione la società nel cui board sedeva il figlio di Biden, ex numero due dell’amministrazione Obama. Per questo la presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha apertopreliminare in vista della procedura diè anche accusato di non aver voluto collaborare con il Congresso che chiedeva chiarezza sulla telefoa Zelensky. «Il presidente deve essere ritenuto responsabile» per il «suo tradimento alla sicurezza nazionale e all’integrità delle nostre elezioni», ha spiegato Pelosi davanti alle telecamere di ...

