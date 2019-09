Trump chiese a Zelensky di indagare su Biden | diffusa la trascrizione della telefonata

Usa - Casa Bianca diffonde trascrizione della chiamata tra Trump e il presidente Ucraino : chiese di indagare su Biden e il figlio : Cinque pagine che confermano quanto supposto dal Partito democratico statunitense: Donald Trump ha chiesto al suo omologo Ucraino , Voldymyr Zelenski, di indagare per corruzione su Joe Biden , candidato alle presidenziali ed ex vice presidente dell’amministrazione Obama e su suo figlio . La Casa Bianca ha infatti diffuso la trascrizione della chiamata che i due leader hanno avuto il 25 luglio scorso, quella cioè messa sotto accusa dai ...

Trump - Democratici valutano l’impeachment : “Chiese all’Ucraina di indagare su Biden” : Donald Trump non ha negato di aver parlato di Joe Biden e di suo figlio Hunter con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nell’ormai famosa telefonata del 25 luglio. E’ accaduto domenica, durante un colloquio avuto a Washington con i giornalisti prima di partire per il Texas. Un’implicita ammissione che riaccende il dibattito fra i Democratici sulla possibilità di chiedere l’impeachment del presidente per aver chiesto ad un ...