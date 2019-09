Troppi e troppo costosi | ecco perché la Francia non aprirà a nuovi migranti

Marcinelle : Ungaro (Pd) - ‘purtroppo Troppi connazionali lasciano ancora Italia’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – ‘Oggi in Belgio e in Italia le manifestazioni previste per commemorare le 262 vittime, di cui 136 italiani, che persero la vita nell’incendio della miniera di Marcinelle, l’8 agosto del 1956. Ogni anno in questa data ricorre anche la ‘Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’ per ricordare un’epoca in cui tanti sono emigrati in condizioni durissime ...