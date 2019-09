Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un gruppo di ricerca che include scienziati della Ohio State University e dell’Oak Ridge National Laboratory del Dipartimento dell’degli Stati Uniti, ha scoperto come catturare ile trasformarlo in elettricità. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, potrebbe dare il via a una nuova generazione dipiù efficiente, ricavata dalprodotto dagli scarichi delle auto e dai processi industriali, ma anche da oggetti più esotici come le sonde spaziali interplanetarie.che attualmente viene, ma che può essere catturato e inserito in un’ottica di economia circolare. Joseph Heremans, professore di ingegneria meccanica e aerospaziale alla Ohio Eminent Scholar in Nanotechnology presso la Ohio State University, spiega che “grazie a questa scoperta, dovremmo essere in grado di produrre più...

TutteLeNotizie : Trasformare il calore disperso in energia elettrica è possibile, usando il magnetismo - RenzoCianchetti : Scoperto un modo più efficiente di trasformare il calore in energia elettrica - magizito : Scoperto un modo più efficiente di trasformare il calore in energia elettrica -