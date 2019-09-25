romadailynews : Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20:00: DOPO UN INCIDENTE ANCORA LUNGHE CODE SULLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-09-2019 ore 20:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : #Anas: causa #incidente #traffico bloccato su #Pontina: #Roma – Sulla strada statale SS148… -
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Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18:00 Roma Daily News
SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19 : 30 : SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ SU LUNGOTEVERE THAON DI REVELPER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA MARTINO LONGHI SI TRANSITA CONDIFFICOLTA’ PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN DIREZIONE PIAZZA WALTER ROSSI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19 : 00 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA DELLE VALLI A VIA SALARIA VERSO LO STADIO IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI ALTRO INCIDENTE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17 : 30 : IN CENTRO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA EMANUELE FILIBERTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA GALILEI ALTRO INCIDENTE A TORRE ANGELA, CON RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DI TORRENOVA ALL’INCROCIO CON VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA CODE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA SONO DIMINUITE LE CODE CAUSATE DAI LAVORI DI POTATURA IN USCITA DALLA CITTA’ TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MALBORGHETTO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, MENTRE VERSO LO ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 13 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 12 : 30 : PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA WALTER ROSSI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE. A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 11 : 30 : PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA WALTER ROSSI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE. A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...