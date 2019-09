Traffico Roma del 25-09-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 18 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA, IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA CODE SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico TRA LA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE , POI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, E DA VIA ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 12 : 30 : PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA WALTER ROSSI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE. A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...

