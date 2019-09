Traffico Roma del 25-09-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO Roma FIUMICINO APPIA , IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SULLA VIA FLAMINIA DISAGI PER LAVORI DI POTATURA: RALLENTAMENTI IN AVVICINAMENTO AL CIMITERO FLAMINIO, IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA TANGENZIALE EST DA DA CORSO DI FRANCIA A SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCORA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI. PER RIMANERE ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 14 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSOINE DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA NICOLA LOMBARDI SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E VIA ENRICO PESTALOZZI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIADEI MONTEBRUNO E ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 12 : 30 : PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA WALTER ROSSI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA TRIONFALE. STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIALE DEI MONFORTANI VERSO LA TRIONFALE. A MONTEVERDE CHIUSA VIA ALESSANDRO ALGARDI PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE . DEVIALE LE LINEE BUS DI ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09 : 00 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . INCOLONNAMENTI SUL ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08 : 00 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ...

Traffico Roma del 25-09-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA. PROSEGUENDO PER UN CANTIERE SI STA’ IN FILA TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALL’ USCITA PER LA A24 . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. CI SONO ...

Traffico Roma del 24-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. MIGLIORA DECISAMENTE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO MA SCORREVOLE TRA CASTEL GIUBILEO E PRENESTINA. ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE C’È Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 ...