romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Luce_Roma : @EnricoStefano Guarda se in famiglia c'è un esperto di scarico merci che gli diamo un assessorato al traffico… -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 24-09-2019 ore 07:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 07:30 Roma Daily News
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA A VIA ARDEATINA.
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 10 : 00 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09 : 00 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . INCOLONNAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08 : 30 : PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . INCOLONNAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 08 : 00 : UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ...
Traffico Roma del 25-09-2019 ore 07 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA. PROSEGUENDO PER UN CANTIERE SI STA’ IN FILA TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA PRENESTINA ALL’ USCITA PER LA A24 . RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. CI SONO ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. MIGLIORA DECISAMENTE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico È INTENSO MA SCORREVOLE TRA CASTEL GIUBILEO E PRENESTINA. ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE C’È Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI TIBURTINI E LO SVINCOLO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, Traffico INTENSO E RALLENTATO DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico MAGGIORE È IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E COLLATINA. SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CONTINUANO I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA MONTI ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER Traffico E PER UN INCIDENTE RISOLTO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. SI VIAGGIA ANCORA RALLENTATI IN INTERNA, PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, TRA PISANA E AURELIA . SEMPRE IN INTERNA, CONTINUA A ESSERE INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER Traffico E PER UN INCIDENTE RISOLTO, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. SI VIAGGIA ANCORA RALLENTATI IN INTERNA, PER UN PRECEDENTE INCIDENTE, TRA PISANA E AURELIA . SEMPRE IN INTERNA, CONTINUA A ESSERE INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO È TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA COLOMBO ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA LE FILE SONO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E L’AURELIA, IN PROSSIMITà DI CASTEL GIUBILEO E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, DOVE GLI INCOLONNAMENTI SONO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI, UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA MAGLIANA ALL’AURELIA. ANCORA IN INTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VICINO CASTEL GIUBILEO E TRA NOMENTA E PRENESTINA. IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, Traffico INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA, SUCCESSIVAMENTE DALLA TIBURTINA ALLA TUSCOLANA, MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA LA COLOMBO E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SULLA ...
Traffico Roma del 24-09-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 ORE 16.15 OGGI E DOMANI APPUNTAMENTO AL CENTRO CONGRESSI LA NUVOLA CON LA QUARTA EDIZIONE DEL “CYBERTECH EUROPE 2019”, DOVE SI PUÒ IMPARARE TUTTO SULLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. NUMEROSI VISITATORI ATTESI E POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN VIALE ASIA E STRADE VICINE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DALLE 21:30 ALLE 6:00 CHIUSO AL ...