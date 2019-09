Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lasi prepara al lancio della secondadella, la sua elettrica fuel cell. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il presidente Takeshi Uchiyamada parlando a un convegno internazionale sullidrogeno tenutosi a Tokyo nella mattinata.In futuro costerà come unibrida. Introdotta sul mercato alla fine del 2014, prima in Giappone e poi nel resto del mondo, questa berlina ha avuto per il momento una scarsissima diffusione Europa, dove si scontra con il problema della rete dellidrogeno (le stazioni di rifornimento sono pochissime), con i costi di stoccaggio e con prezzi di listino che date queste premesse- risultano molto alti (in Germania si parte da 78.600 euro). Ma le prospettive, secondo la, sono ben diverse. La Casa conta di introdurre la terza serie della, prevista nella seconda metà della prossima decade, con prezzi paragonabili a quelle di un ...

dinoadduci : Toyota Mirai - Nel 2020 uscirà la nuova generazione - lautomobile_ACI : #Toyota sviluppa il primo generatore a #idrogeno. Il costruttore giapponese ha presentato l'impianto sperimentale c… - marcoXbresciani : @vaielettrico @VWGroupItalia Eh. Glielo dite voi alla #Toyota #Mirai? ?? -