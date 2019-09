Tornei tennis | aumento gli eventi proposti in televisione

Tennis - Classifica vittorie Tornei dello Slam : Rafael Nadal a -1 dal record di Federer! Nel 2020 l’aggancio al Roland Garros? : Quando questi numeri vengono scritti fanno letteralmente impressione: Roger Federer 20 titoli dello Slam, Rafael Nadal 19, Novak Djokovic 16. 55 Majors conquistati da tre soli giocatori in un lasso di tempo di 66 tornei. In poche parole per il resto del mondo non sono rimaste che le briciole. Un titolo assolutamente riduttivo, dato che parliamo di fuoriclasse assoluti, forse i più grandi di tutti i tempi. Non è tempo di fare confronti con le ...

Tennistavolo - Qualificazioni Tokyo 2020 : la situazione dell’Italia. Speranze azzurre riposte verosimilmente negli ultimi Tornei di qualificazione individuale : Si avvicina il momento della verità anche per quanto riguarda il Tennistavolo in vista delle Olimpiadi del 2020: sono state assegnate le prime carte olimpiche, nei vari tornei continentali, che per l’Europa è corrisposto agli European Games di Minsk. A fare la parte del leone nel Vecchio Continente è stata la Germania, che si è imposta in entrambi i tornei a squadre e nel doppio misto, mentre i tornei di singolare hanno dato il pass a ...

