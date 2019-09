Torino | non dà l' elemosina | 59enne aggredito da mendicante romena

Torino-Milan - parla Mazzarri : il fallo non fischiato su Lyanco poi il ‘discutibile’ commento su Verdi : “I veri tifosi del Toro sanno la nostra buona fede, a volte ci sono degli infiltrati. Anche a me non piace perdere ma dentro la sconfitta c’è una valutazione. Quando un mio ragazzo perde l’umiltà lo riprendo. Io invece non sottovaluto nessuna partita”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Milan. “Questi ragazzi ...

Torino - comprano i loculi e portano fiori ogni settimana : “Quando moriremo non lo farà nessuno” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

Belotti non basta - Torino sconfitto dal Lecce : Il Lecce conquista i primi tre punti del proprio campionato battendo il Torino allo stadio Olimpico-Grande Torino con un 1-2

La Juve non è l'unica squadra sotto ricatto degli ultrà - dice il questore di Torino : Blitz della Polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata “Last Banner”, la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei “Drughi”, di “Tradizione-Antichi Valori”, dei “Viking”, del “Nucleo 1985” e di “Quelli.. di via Filadelfia”, indagati a vario ...

Torino - arrestati 12 ultrà della Juve. Il video delle estorsioni : “Non scherzate - vi rompiamo il culo” : Sono complessivamente 37 le persone indagate nella maxi operazione condotta dalla Digos di Torino nei confronti di gruppi ultrà in tutta Italia. Di queste 6 persone sono in carcere, 4 ai domiciliari mentre per due é scattato l’obbligo di dimora. Tutti gli indagati sono colpiti da provvedimento Daspo fino a un massimo di 10 anni. Nel corso delle indagini sono state fatte 225 mila intercettazioni. Tra il materiale sequestrato oltre a striscioni, ...

Juve - Alex Sandro fa discutere : “Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano…” : Alex Sandro è tornato in Brasile grazie alla pausa per le Nazionali, il terzino si candida ad essere un sicuro protagonista per fino al termine della stagione in campionato e Champions League, Lunga intervista al brasiliano Raiam Santos, visibile anche su YouTube. “Nel mio quartiere non è stato agevole crescere. Tanti miei coetanei sono in carcere, altri hanno preso brutte strade con la droga. Ricordo che andavamo a giocare a calcio, ...

Chiara Ferragni - cinema di Torino decide di non proiettare il suo docufilm. Scoppia la polemica : “Giusto perché il nostro pubblico lo sappia all’Ideal NON sarà in calendario Chiara Ferragni: Unposted. #Sapevatelo”. La bordata antiFerragni è sbucata in un post di Facebook del cinema Ideal Cityplex di Torino. E sono partiti i complimenti, ma anche parecchie proteste. Un po’ come per quei cartelli anti-cani – “Noi stiamo fuori” – dall’Ideal di Corso Beccaria la provocazione in pubblico deve essere stata d’obbligo. Il ...

Torino - ancora scintille tra Cairo e Nkoulou : “Mi aspetto scuse - non interviste” : A quanto pare non è destinata a risolversi facilmente la questione tra Nkoulou ed il Torino. Le note vicende di riguardanti il difensore granata avevano infastidito il presidente granata Urbano Cairo. Oggi il calciatore, per la prima volta, è uscito allo scoperto sulla questione raccontando la sua versione. Torino, Nkoulou esce allo scoperto dopo le vicende di mercato: parole forti del difensore Nessuna apertura, però, da parte del numero ...

Torino - Verdi si presenta : “Qui grazie al presidente - Ancelotti non voleva”. Cairo : “Era un mio pallino” : “Se sono qui devo dire grazie al presidente. E’ stata una trattativa molto lunga anche perché Ancelotti non voleva più vendermi, riteneva potessi essere importante per il Napoli. Ma Cairo, che ringrazio, non ha mai mollato e grazie a questo nell’ultima ora di mercato è riuscito a prendermi”. Sono le parole del nuovo acquisto del Torino, Simone Verdi, che si è presentato a stampa e tifosi. Torino, Nkoulou esce allo ...

Torino - Verdi si ripresenta : “non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia” : “Sono contentissimo di essere tornato. Non vedo l’ora di entrare in campo con questa maglia. Sempre forza Toro”. E’ questo il messaggio di Simone Verdi in un video pubblicato sul profilo Twitter del Torino. Il club granata ha piazzato un grande colpo di mercato, il corteggiamento è stato lunghissimo e la trattativa è andata in porto solo negli ultimissimi minuti di calciomercato, importante investimento del ...

Corriere Torino : Paratici non riesce a vendere nessuno : Fabio Paratici e le mancate cessioni della Juve sul Corriere Torino. “Juve, nulla di fatto”, è il titolo del pezzo. Che esordisce con una sentenza: “Alla fine, tutto è rimasto com’era. Nonostante Fabio Paratici abbia passato l’ultimo mese in giro per l’Europa tentando di piazzare gli esuberi, tutti sono rimasti alla Juve”. Sul mercato è stata messa un’intera squadra, scrive il quotidiano, che però, alla fine, è ...

Sky – Il Torino non molla Verdi - contatti in corso per l’accordo col Napoli : Torino, ancora contatti col Napoli per Simone Verdi Il Torino non molla e continua a sperare di convincere il Napoli a cedere Simone Verdi in questo ultimo giorno di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, pochi minuti fa la dirigenza granata l’ha chiesto al club azzurro, ma per ora l’ex Bologna resta bloccato da Ancelotti. L’intenzione, è quella di non mollare. Gianluca Di Marzio, su Twitter aggiunge: “Il ...

Rivolta al Cpr di Torino - ispettore ferito. «In 6 contro 158 "ospiti" - non parlatemi di accoglienza» : Un poliziotto è stato ferito alla mano e ha avuto trenta giorni di prognosi in quella che è stata una vera e propria Rivolta nel Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino,...

Torino - lo sfogo del poliziotto ferito : Non parlatemi di accoglienza : L'agente rimasto ferito durante la rivolta nel Cpr di Torino si sfoga su Facebook: "Due ore di sassaiola in 5 contro 158". Non ce l'ha fatta a trattenere la rabbia. E così, il poliziotto rimasto ferito questa notte durante la rivolta al Cpr di Torino ha scritto su Facebook quello che pensa.\\ "Questa notte, per due ore, da solo e con un manipolo di Carabinieri (cinque), mi sono trovato a fronteggiare 158 'ospiti' (perché così vanno ...