The Last of Us Part II | rivelate le edizioni speciali

The Last of Us Part II : Data di rilascio e Trailer : Dopo tanta attesa su State of Play ha debuttato il Trailer di The Last of Us Part 2 condita dalla fatidica Data di uscita. Il Trailer senza grandi spoiler ma graffiando solo in superficie ci rivela quello che il gioco ha in serbo. Queste le parole di Neil Druckmann, di The Last of Us Part II “Grazie per essere stati pazienti con noi. Molto pazienti. Anche se siamo sempre stati ansiosi di condividere di più su The Last of Us Part II e ...

The Last of Us Part II sarà distribuito su due dischi? : The Last of Us Part II ha finalmente una data di uscita e, come probabilmente saprete, sarà disponibile in ben 5 edizioni (contando anche la standard).Si tratta di un gioco davvero enorme, stando alle parole del game director Neil Druckmann e forse, proprio per questo motivo, il sequel potrebbe essere distribuito su due dischi Blu-ray.Secondo il rivenditore BestBuy, l'edizione fisica di The Last of Us Part II arriverà in due dischi, questo ...

The Last of Us Part II è "uno dei giochi più ambiziosi e più lunghi di Naughty Dog" : Alla fine è successo quello che tutti aspettavano. Nel corso dello State of Play di PlayStation è arrivata la data di uscita dell'attesissimo The Last of Us: Part II, insieme a un nuovo splendido trailer.Il titolo di Naughty Dog sbarcherà su PS4 il prossimo anno e, poco fa, vi abbiamo riportato i dettagli sulle varie edizioni che potrete scegliere al momento dell'acquisto. In seguito agli annunci, il game director Neil Druckmann ha lasciato un ...

The Last of Us Part II : svelati i contenuti delle splendide edizioni speciali : Avrete a disposizione cinque opzioni quando sceglierete di acquistare l'attesissimo The Last of Us: Part 2.Sony ha annunciato che arriveranno ben cinque versioni per il gioco di Naughty Dog.Ci sarà l'edizione standard, una Digital Deluxe, una Special Edition, una Collector's e la Ellie Edition.Leggi altro...

The Last of Us Parte II : Edizioni - Trailer e Data di uscita : Ieri sera si è tenuto un nuovo State of Play da Parte di Sony, durante il quale è stata finalmente annunciata la Data di uscita di The Last of Us Part II oltre che tutte le Edizioni da collezione che vi riportiamo a seguire. The Last of Us Part II – Tutte le Edizioni da collezione In concomitanza con l’edizione Standard saranno disponibili per l’acquisto le seguenti versioni del gioco: Special ...

L’uscita di The Last of Us Part 2 su PS4 svelata dal nuovo trailer State of Play : The Last of Us Part 2 è ancora più reale da oggi, 24 settembre 2019. Ovvero da quando "mamma" Sony ha deciso di coccolare il suo vasto pubblico pubblicando un nuovo State of Play, vale a dire un appuntamento inedito con la serie di dirette dedicate alle ultime uscite di PlayStation 4 e PlayStation VR. Un appuntamento, quello odierno, che ha dedicato spazio proprio alla prossima avventura post apocalittica di Joel ed Ellie, realizzata ancora ...

The Last of Us : Part II in un nuovo spettacolare trailer gameplay che rivela la data di uscita : Come effettivamente rumoreggiato e pressoché confermato, The Last of Us: Part II è stato il protagonista assoluto dello State of Play di questa sera e lo ha fatto con tutto ciò che i fan dell'IP Naughty Dog potevano sperare.trailer, scene di gameplay, una vecchia amatissima conoscenza e anche la data di uscita: The Last of Us: Part II sarà disponibile in esclusiva su PS4 a Partire dal 21 febbraio 2020.Una Ellie spietata e pronta a tutto, vedere ...

Alle 21 : 50 seguite in diretta con noi il nuovo State of Play tra The Last of Us Part II e i rumor su Death Stranding e Batman : "Stiamo preparando uno spettacolo ricco di annunci, della durata di circa 20 minuti e con una veste grafica rinnovata. Avremo fantastiche novità da condividere con voi, tra cui annunci di nuovi giochi, nuovi contenuti di Worldwide Studios e altre novità. Ci sarà da divertirsi! Ah, anticipo subito una cosa: non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest'episodio". Con queste parole Sid Shuman di Sony ha ...

Nuova immagine teaser di The Last of Us Part 2 : Joel comparirà allo State of Play? : Sappiamo che oggi, 24 settembre, The Last of Us Part II di Naughty Dog sarà protagonista allo State of Play di PlayStation, ma sembra che all'evento sarà presente l'amato protagonista del primo capitolo.In un nuovo tweet del director Neil Druckmann, è stata condivisa una Nuova immagine che rimanda proprio al protagonista principale del primo gioco, Joel. L'immagine che è stata condivisa presenta un orologio da polso in frantumi, sebbene ancora ...

