Testimoni di Geova negano la trasfusione alla figlia | salvata dal giudice e dai medici

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una bambina è in sala operatoria, per un intervento delicato che necessita una. Allora, come da prassi, il medico esce e chiede ai genitori il consenso. Ma la risposta del papà e della mamma della piccola lascia idi sasso: "No", dicono convinti. E a nulla sarebbero servite le spiegazioni dei dottori, che fanno loro capire la gravità della situazione. Il responso è sempre lo stesso: nessuna autorizzazione per la, perché la loro religione non lo permette. La famiglia, infatti, segue i dettami diSecondo quanto riporta il Giorno, la vicenda inizia lo scorso lunedì mattina, quando la bimba di quasi 10 mesi cade, sbattendo la testa. Inizialmente sembra non si tratti di nulla di grave, ma la situazione cambia nel pomeriggio, quando la piccola inizia a vomitare, tossire e sudare. Così, i genitori corrono all'ospedale di Grate, il più vicino, per far ...

Corriere : No dei genitori alla trasfusione, salvata a 10 mesi da medici e pm - PPicerni : No dei genitori alla trasfusione di sangue: «Siamo testimoni di Geova». Salvata a 10 mesi da medici e giudice - francoserpico : Rifiutano la trasfusione per la figlia: “Siamo testimoni di Geova”. Salvata da medici e giudice -