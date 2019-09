Terremoto tra Marche e Umbria | scossa di magnitudo 3 3 scuote Ascoli Piceno | gente in

Terremoto in Pakistan - disastro per una scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

Terremoto a Istanbul di 4.7 - epicentro nel mar di Marmara : allarme tra la popolazione : Terremoto a Istanbul, in Turchia. Una scossa è stata registrata alle 8.42 locali, le 10.42, nella città sul Bosforo. Secondo quanto riferiscono gli istituti di rilevazione, la magnitodi...

Terremoto in Albania - tra forti scosse e allarmismi da false notizie : Terremoto in Albania, la terra ha tremato ancora e se questo non bastasse, le notizie false hanno creato il panico e caos nelle città più colpite. «Uscite di casa, alle 23:30 ci sarà una forte scossa di magnitudo 6», questo è stato il titolo di una Fake news che ha fatto scendere la gente in strada e mandando il traffico in tilt a Tirana e Durazzo. Dopo oltre 300 scosse di assestamento, alle 22.08 della domenica, 22 settembre è stata avvertita ...

Terremoto. La terra trema ancora in Italia : persone in strada : La terra in Italia continua a tremare. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata nel primo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine), poco dopo le 18 è stato rilevato un sisma più lieve – 2.9 di magnitudo – in Versilia. L’epicentro, come si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è situato a un chilometro a ovest di Camaiore (Lucca). Il sisma ha ...

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Terremoto - le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania : grande paura da Nord a Sud : Torna la paura in gran parte d’Italia per il Terremoto, a causa delle forti scosse che si stanno verificando in queste ore. Il forte Terremoto di ieri pomeriggio (16:04) in Albania (magnitudo 5.6) è stato avvertito in gran parte d’Italia, e soprattutto in Puglia dove ha provocato molta paura su tutta la Regione. Altre repliche (anche di magnitudo superiore a 5) hanno interessato l’Albania, con epicentro a Durazzo dove la ...

Terremoto - scosse in continuazione in Albania : cresce la preoccupazione tra Durazzo e Tirana - “siamo in angoscia” MAPPE e DATI] : Continua a tremare la terra in Albania, tra Durazzo e Tirana dove ieri pomeriggio alle 16:04 s’è verificato il forte Terremoto di magnitudo 5.6 che ha provocato centinaia di feriti e moltissimi danni. La città più colpita è proprio Durazzo, città di oltre 110.000 abitanti sulle coste del mare Adriatico. Queste le scosse più forti: Ore 16:04 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo 5.6 Ore 16:15 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...

Marche : scossa di Terremoto nella notte avvertita tra Ascoli e Norcia : Una moderata scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della notte, precisamente alle 03.28 di oggi 22 settembre 2019, sull'Appennino centrale delle Marche. Stando ai dati giunti dai...

