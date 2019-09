“Tanta sofferenza” Rosalinda Celentano racconta il suo male oscuro a Storie Italiane

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ha passato un periodo difficile e ne ha parlato in tv senza vergogna:, ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, hato il periodo buio della sua vita. Un momento caratterizzato da un mostro orribile: la depressione. “Sento che stiamo vivendo un genocidio culturale collettivo – ha detto la figlia di Adriano– e la gente paradossalmente ha più paura dell’amore che di una persona che tira fuori una pistola, e questa cosa mi terrorizza”. Poi, anche se con fatica,ha parlato anche di depressione: “Ne sono uscita, a me piacerebbe vivere di musica, poesia, arte.. quando vedo i ragazzi con i cellulari è una cosa che mi spaventa. Mi è stata vicina in questo periodo l’attrice Erudice Axen, e bisogna sempre ringraziare chi ti abbraccia sinceramente” ha aggiunto la cantante e attrice italiana. Generalmente schiva, la ...

