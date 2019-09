Taglio parlamentari | Di Maio | “Il 7 ottobre ultimo voto Via le poltrone alla faccia di

Taglio parlamentari - ddl alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : alla faccia di Salvini. Delrio : Pd di parola : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Il ddl sul Taglio dei parlamentari alla Camera il 7 ottobre : Il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari approderà nell’Aula della Camera per la quarta e ultima lettura il prossimo 7 ottobre. I voti inizieranno da martedì 8 alle 14. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.Il taglio dei parlamentari ”è una riforma importantissima per il Paese, e sta alla base dell’accordo di programma su cui si regge il governo”. ...

Taglio parlamentari - legge alla Camera il 7 ottobre. Di Maio : prima prova di fiducia del governo : La legge per il Taglio parlamentari approderà in aula alla Camera il 7 ottobre. Sarà «la prima prova di fiducia di questo governo», ha detto il capo politico del Movimento 5...

Taglio parlamentari in Aula alla Camera il 7 ottobre : l’abc della riforma : Il disegno di legge costituzionale prevede 400 deputati e 200 senatori elettivi. Questo Taglio decorre dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma

Riforme - il Taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il voto sul testo previsto per il giorno successivo : L’aula della Camera comincerà l’esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre, con la discussione generale. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando le votazioni sul testo per l’8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. L'articolo Riforme, il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il voto sul testo previsto per il ...

Sì del Pd al Taglio dei parlamentari - la legge elettorale può attendere : Per la legge elettorale si utilizzerà poi tutto il tempo di entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero degli eletti (almeno 5 mesi, se nessuno come sembra chiederà il referendum consultivo) per mettere a punto una riforma condivisa

**Riforme : Di Maio - ‘Pd sia leale - prima Taglio parlamentari poi il resto’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato per tagliare 345 poltrone con il taglio dei parlamentari. Noi ci aspettiamo lealtà da parte del Partito democratico, dopo di che è chiaro che serve un riequilibrio”, sui regolamenti parlamentari e sul sistema elettorale, “ma non ci siamo accordati sul fatto che si approvavano questi provvedimenti e poi il taglio dei parlamentari. Sono sicuro che questa lealtà ci ...

Riforme : D’Incà - ‘Taglio parlamentari e tavolo aperto per legge elettorale’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Abbiamo già deciso in agosto, durante il programma fatto insieme, di passare subito alla votazione di questo importantissimo passaggio, che renderà più efficace e efficiente la nostra democrazia, avendo anche dei risparmi di cinquecento milioni di euro in cinque anni. Sono convintissimo che lo voterà anche il Pd, lo hanno affermato anche nelle ultime giornate, dall’altra parte occorrerà andare ...

Di Maio : “Obiettivo abbassare le tasse - non aumentarle”. E sul Taglio parlamentari : “Mercoledì si decide quando. Zero scuse” : In vista della legge di Bilancio il capo politico del M5s scrive un messaggio su Facebook per chiarire e rassicurare: “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a ...

Governo Pd-M5s - su Taglio parlamentari e nuova legge elettorale l'intesa non c'è : M5s in pressing, il taglio dei parlamentari potrebbe essere questione di settimane. Ma senza accordo sulla modifica della...

Taglio parlamentari - Di Maio rilancia : “In 10 anni risparmio di un miliardo - si possono costruire 133 nuove scuole. Facciamolo subito” : Il Taglio dei parlamentari è il primo vero banco di prova del nuovo governo giallorosso. Luigi Di Maio lo fa capire con un nuovo post su Facebook in cui sottolinea come la misura che toglie 345 tra deputati e senatori porterebbe a un risparmio in 10 anni di “un miliardo di euro“. “Che può essere speso in cose molto più utili“, scrive il ministro degli Esteri e capo politico M5s. Facendo un elenco con 4 esempi: “133 ...

Braccio di ferro M5S-Pd sul Taglio dei parlamentari : mercoledì il verdetto sui tempi : Il 25 settembre la capigruppo di Montecitorio dovrà approntare il calendario dei lavori dell'Aula della Camera fino a dicembre. I pentastellati premono per un via libera alla riforma che prevede una riduzione del numero di deputati e senatori entro le prime due settimane di ottobre ma i Dem danno la priorità al raggiungimento di un accordo sulla modifica della legge elettorale e dei regolamenti, operazioni - sottolineano - che si rendono ...

D'Incà : Taglio parlamentari a giorni : 14.09 "Vogliamo calendarizzare il taglio dei parlamentari già a partire dalla settimana prossima con la conferenza dei capigruppo alla Camera e quindi nelle prossime settimane deve avvenire il taglio dei parlamentari che è un passaggio obbligato". Lo ha annunciato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, D'Incà, spiegando che "all'interno delle vie programmatiche di questo governo deve avvenire l'avvio di una grande riforma costituzionale ...

Taglio parlamentari - Giorgetti : “Lo voteremo - ma serve riflessione su Parlamento. Superare bicameralismo” : “Non c’è dubbio sul fatto che voteremo la riduzione dei parlamentari. Il problema è il parlamento, cosa rappresenta il parlamentare lì”. A parlare è Giancarlo Giorgetti, ospite di Atreju, l’evento di Fratelli d’Italia in corso a Roma: “Non ha senso il bicameralismo – ha continuato – il ripensamento in una stagione di riforme deve venir fuori da un sentimento di popolo. Le puoi fare se c’è una ...