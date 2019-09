Supreme x Lacoste | la nuova capsule collection tra sportswear ed eleganza urbana

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La terzadiè stata finalmente annunciata, per la gioia di tutti gli amanti delloe non solo: nonostante sia nato come un marchio dedicato all'abbigliamento da tennis,si è affermato infatti, nel corso degli anni, come una delle firme che più hanno saputo reinventarsi facendo propri i codici dello streetwear contemporaneo. Questo anche grazie alle collaborazioni del brand con altri marchi iconici e celebri artisti, come dimostra l'ultima collezione con Tyler, The Creator. Lagamma di capi d'abbigliamento maschili ideata conaffonda le proprie radici nella raffinata eredità sportiva di, con silhouette rilassate e al tempo stesso in linea con le tendenze della moda, dalla polo a maniche lunghe con pantaloni abbinati al cardigan a righe, rivisitato in colorazioni ...

