Sul numero di ottobre - Inchiesta patenti | ora guidare costa un patrimonio

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega eSulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale nella prima commissione, quella degli Affari Costituzionali, e la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo...

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega eSulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata...

Manca numero legale in Commissione e la Lega eSulta. Calderoli : «È solo l’inizio» : L’ex ministro: «Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!»

Malagò chiede una punizione per l’Italia? La verità Sulle lettere del numero 1 del Coni al Cio : Lo sport italiano nel caos: Malagò chiede una sanzione per l’Italia? Tutta la verità sulle lettere del Presidente del Coni al Cio Caos nel mondo dello sport italiano: il quotidiano La Repubblica ha diffuso una notizia che sta facendo tanto clamore. Dopo la nascita della società Sport e Salute, che ha sottratto al Coni la gestione dei fondi destinati allo Sport, sembra che il Cio abbia ricevuto due dure lettere, il 30 ed il 31 luglio ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna Sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

La verità Sul caso Harry Quebert : cast attori - numero puntate - location e libro : Di cosa parla La verità sul caso Harry Quebert e quante puntate sono Parte su Canale 5 una nuova fiction: La verità sul caso Harry Quebert. La serie è tratta dall’omonimo best seller di Joël Dicker, caso editoriale da 7 milioni di copie vendute nel mondo. La storia viene raccontata in dieci episodi: andranno in […] L'articolo La verità sul caso Harry Quebert: cast attori, numero puntate, location e libro proviene da Gossip e Tv.

Gears 5 : Numerosi dettagli Sulla campagna : Tra qualche settimana Gears 5 sarà ufficialmente disponibile su PC e Xbox One, nell’attesa vogliamo condividere con voi alcuni dettagli riguardanti la campagna. Gears 5: Le novità della campagna Oltre le tradizionali missioni, saranno presenti delle grandi ambientazioni da esplorare, presso le quali potrete trovare punti di interesse, missioni secondarie, materiali da recuperare, espansioni per il drone Jack ed altro ...

Sul numero di settembre - Le truffe delle auto schilometrate : Nel ricco mercato dellusato abbondano le auto magicamente ringiovanite: la truffa della riduzione dei chilometri è una piaga che crea gravi danni ai consumatori. In realtà, molti dati esistono e sarebbero disponibili, se solo chi li detiene fosse disposto a condividerli: le reti ufficiali delle Case conoscono, infatti, perfettamente le percorrenze reali e gli interventi di manutenzione di ogni vettura.L'alibi della privacy. Ma linchiesta di ...

Sul numero di settembre - Al mercato dei ricambi falsi : Un traffico fiorente, sovente collegato ad altre attività criminali: è quello dei componenti auto contraffatti. Spesso in arrivo dalla Cina e da altri Paesi dellEstremo Oriente, sbarcano nei nostri porti e aeroporti e vengono immessi nel circuito di ricambisti e officine, talvolta a insaputa dei clienti, coi rischi che ne conseguono per la sicurezza delle vetture che li montano. Su tanti canali e per tutti i brand. Ma anche sul web e sui canali ...

Sono numerosi gli smartphone - Nokia e Apple in primis - che superano i limiti SAR Sulle emissioni : Preoccupazione in Francia e USA, dove numerosi smartphone, anche di brand molto blasonati, hanno fatto registrare valori SAR particolarmente elevati. L'articolo Sono numerosi gli smartphone, Nokia e Apple in primis, che superano i limiti SAR sulle emissioni proviene da TuttoAndroid.

Google per mesi ha pubblicato un numero sbagliato per un suo servizio di conSulenza telefonica : A maggio Google ha lanciato negli Stati Uniti un nuovo servizio di consulenza sui propri prodotti, solo che c'era un problema. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google per mesi ha pubblicato un numero sbagliato per un suo servizio di consulenza telefonica proviene da TuttoAndroid.

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i riSultati di sabato 17 agosto. Ashleigh Barty sconfitta - Naomi Osaka resta numero 1 del mondo : Disputate le semifinali del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si chiude (per ora) la lotta per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi la sconfitta dell’australiana Ashleigh Barty fa sì che lunedì la regina del Tennis femminile sia ancora la nipponica Naomi Osaka. La finalissima sarà tra la wild card russa Svetlana Kuznetsova e la testa di serie numero 16, Madison Keys. L’australiana Ashleigh ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i riSultati del 16 agosto. Si ritira Naomi Osaka - esce Karolina Pliskova : Ashleigh Barty può tornare numero uno al mondo : Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica Naomi Osaka, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i riSultati del 15 agosto. Si ritira Naomi Osaka - esce Karolina Pliskova : Ashleigh Barty può tornare numero uno al mondo : Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica Naomi Osaka, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, ...