Suicidio assistito | domani la sentenza 4mila medici pronti ad obiezione coscienza

Vittorio Feltri sul Suicidio assistito : "I politici se ne fott*** dei cittadini e dell'opinione pubblica" : L' inerzia dei vari governi che si sono succeduti negli anni non è una nostra opinione influenzata da interessi personali. È una realtà palpabile. Da tempo immemorabile si discute di suicidio assistito, un tema che sta a cuore a una minoranza degli italiani, in genere vogliosi di vivere, possibilmen

Suicidio assistito - la Consulta prende tempo. Vota : serve una legge? : Il caso alla Corte costituzionale a un anno dalla vicenda Dj Fabo-Cappato. La Cei: non introdurre l’eutanasia. Il Comitato di bioetica: ora nessun altro rinvio

Perché sarebbe utile un nuovo rinvio della Consulta sul Suicidio assistito : Stamane la Corte costituzionale torna a occuparsi del cosiddetto “caso Cappato” dopo che, all’esito dell’udienza precedente, il 23 ottobre 2018, ne ha deciso il rinvio a oggi, sollecitando il Parlamento a provvedere nelle more. Nella Relazione sull’attività svolta nel 2018, il presidente della Corte

Eutanasia - Cei : “No a qualsiasi forma di Suicidio assistito. Non è pratica pietosa - ma scelta egoistica che privilegia i forti” : Un “no” pieno, e ribadito a gran voce. Non solo all’Eutanasia, ma a “qualsiasi forma di suicidio assistito“. Così il vicepresidente della Conferenza episcopale italiano, monsignor Mario Meini, in apertura dell’assemblea ha commentato la discussione sollevata dal caso DjFabo-Cappato che domani arriverà (di nuovo) davanti alla Corte Costituzionale, a quasi un anno dalla volta precedente. La Consulta aveva ...

Papa : no Suicidio assistito o eutanasia : 17.43 "E' importante che il medico non perda di vista la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e la sua fragilità", ha detto Papa Bergoglio ricevendo la Federazione degli Ordini dei Medici. "Si può e si deve respingere la tentazione -indotta anche da mutamenti legislativi- di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone la morte con l' eutanasia",ha aggiunto. ...

Suicidio assistito : la politica se ne lava le mani - tempo scaduto. Ora parola alla Consulta : Undici mesi non sono bastati: il periodo di tempo concesso dalla Corte Costituzione al Parlamento per legiferare in materia di Suicidio assistito e fine vita è trascorso invano. Complice anche la crisi del governo giallo-verde, che ha portato alla nascita del nuovo esecutivo a tradizione Pd-M5S, nessun provvedimento è stato adottato per colmare un vuoto normativo tutto italiano. Così il caso di Marco Cappato torna all'esame della Corte ...

Se Berlusconi sostiene il maggioritario è un Suicidio non assistito : Ritengo che non c’è niente di peggio che valutare i meccanismi elettorali secondo schemi precostituiti. La legge proporzionale durante la Prima Repubblica ha funzionato assicurando la governabilità del paese prima con il centrismo e poi con il centro-sinistra rispettando l’opposizione del Pci, fino a quando le forze politiche sono state vitali, quando esse sono entrate in crisi è entrato in crisi anche il ...

L’illusione della Cei sul Suicidio assistito : Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale, ha pubblicato una pagina dedicata all’imminente sentenza della Consulta che, come ha annunciato, abolirà la punibilità del reato di aiuto al suicidio se il Parlamento non delibererà in merito entro il prossimo 24 settembre. Lo spazio più rilevante

Il Pd spinge per una legge sul Suicidio assistito con i 5 Stelle : A 12 giorni dal termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento per legiferare sull’aiuto al suicidio, la nuova maggioranza Pd-M5s tenta di riprendere in mano il dossier, dopo che quella precedente si era bloccata per le divisioni tra Lega e M5s; e dopo che anche il presidente della Cei, card Bassetti, mercoledì ha esortato il Parlamento a legiferare. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha infatti assicurato ...

Eutanasia - Cei "no diritto a morte"/ Suicidio assistito - Bassetti si affida a Conte : Eutanasia, verso sentenza Consulta sul Suicidio assistito arriva monito della Cei col Card. Bassetti 'non esiste il diritto alla morte. Mi affido a Conte'

La Cei attacca : “Il sì al Suicidio assistito aprirebbe una voragine irreversibile” : Roma. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, è intervenuto all’incontro sul suicidio assistito promosso dal tavolo Famiglia e vita che ha riunito l’Associazione medici cattolici italiani, il Forum delle famiglie, il Forum sociosanitario, il Movimento per la Vita e l’Associazione Scie

Fine vita - la lettera di Remo Cerato prima del Suicidio assistito : "Politica senza coraggio" : La straziante lettera del 58enne di Germagnano (Torino) ex dipendente della Cartiera, morto due giorni fa per una grave...

Suicidio assistito - ProVita : anoressica e bullizzato potranno “farsi uccidere”. Cappato : “Cercano di spaventare parlando di diritti” : Una nuova campagna contro l’eutanasia legale perché ora c’è “il rischio che il nuovo esecutivo rosso-giallo calpesti il diritto alla vita e all’autentica autodeterminazione è molto alto. Ad essere esposti saranno i più deboli come anziani, malati, giovani“. Una preoccupazione che viene tradotta dall’associazione ProVita e Famiglia con manifesti che sono stati affissi a Roma, Milano e in altre città italiane. Vengono ...

Una donna malata di cancro ha usufruito per la prima volta della dibattuta legge sul Suicidio assistito nello stato di Victoria - in Australia : Una donna Australiana malata terminale di cancro è stata la prima persona a usufruire di una legge che permette il suicidio assistito nello stato di Victoria, in Australia. In Australia il suicidio assistito è formalmente illegale a livello federale, ma