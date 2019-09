Stygian | Reign of the Old Ones - recensione

Stygian Reign of the Old Ones : il nuovo CRPG a tema Lovecraft ha una data di uscita : Tramite un recente comunicato stampa, 1C Entertainment è lieta di annunciare che il suo RPG di stampo classico Stygian Reign of the Old Ones ha una data di uscita su PC.Come detto sopra, siamo di fronte ad un titolo di stampo classico (pensate ai recenti Divinity e Pillars of Eternity) ambientato nell'oscuro universo di Lovecraft. Ecco il contenuto del comunicato:"Immergiti nel 1920 tramite la creazione del tuo personaggio, potrai scegliere tra ...