Stragi del ' 93 | Berlusconi non depone al processo Dell' Utri La rabbia della moglie

Silvio Berlusconi indagato per le Stragi del 1993 : Silvio Berlusconi indagato per le stragi del 1993, periodo della stagione delle bombe di Cosa nostra. La notizia dell’apertura del fascicolo d’inchiesta a carico dell’ex premier giunge da Palermo dove gli avvocati del leader di Forza Italia, Coppi e Ghedini, hanno depositato in corte d'assise d'appello le carte da cui risulta il loro assistito è indagato a Firenze. I legali avevano chiesto alla corte palermitana di chiarire in quale veste ...

Silvio Berlusconi è indagato per l’inchiesta sulle Stragi mafiose del 1993 : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Firenze nell’inchiesta sui mandanti “occulti” delle stragi mafiose del 1993, gli attentati che causarono dieci morti e numerosi feriti a Firenze, Milano e Roma. Che Berlusconi fosse coinvolto

Mafia - Silvio Berlusconi indagato nel procedimento Stragi del 1993 : Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo. I legali di Marcello Dell'Utri,...

Stragi di mafia del 1993Berlusconi indagato a Firenze : Silvio Berlusconi e' indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle Stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo. I legali di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, Segui su affaritaliani.it

Mafia - Berlusconi indagato in procedimento per le Stragi del 1993 : Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993

Mafia - Berlusconi indagato nel procedimento sulle Stragi del 1993 : Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla Procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. I legali di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, hanno depositato alla Corte d'assise d'appello, che celebra il dibattimento, la certificazione da cui risulta che l'ex premier è indagato a Firenze. Una mossa, quella della difesa che aveva citato a deporre Berlusconi, che gli ...

Mafia - Silvio Berlusconi indagato per le Stragi del 1993 : L'ex Presidente del Consiglio e attuale leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo.Continua a leggere

Mafia - Silvio Berlusconi indagato nel procedimento Stragi del 1993 : Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo. I legali di Marcello Dell'Utri, imputato...

Usa - Colt sospende la produzione di fucili AR-15 destinati a civili. Sono le armi delle Stragi di massa : da Orlando a Parkland : C’è un’arma che più di tutte ha lasciato il segno nelle stragi americane, colpendo a Las Vegas, a Orlando, a Parkland. Da ora in avanti, riporta il New York Times, non sarà più così: la Colt, storica azienda statunitense che dal 1855 produce pistole e armi da fuoco leggere, ha deciso di sospendere la produzione dei fucili AR-15 per il mercato civile, per concentrarsi solo sui contratti con l’esercito e le forze dell’ordine. Lo ha ...

Back to school : l’impressionante video sulla paura delle Stragi a scuola : In meno di cento anni – e con un incremento esponenziale negli ultimi decenni – più di 1200 persone sono morte, negli Usa, nel corso di uno school shooting: Colombine, Parkland e Sandy Hook sono solo le più famose, tra le stragi di massa nelle scuole americane, compiute spesso da studenti o ex studenti. Già nel 2018 il Guardian aveva denunciato il terrore diffuso tra studenti ed insegnanti; terrore che è contemporaneamente causa ed ...

STEFANO DELLE CHIAIE - MORTO NEOFASCISTA/ Accusato Stragista - FN "rispetto" : MORTO STEFANO DELLE CHIAIE: fondatore Avanguardia Nazionale, Accusato DELLE stragi di Bologna e Piazza Fontana ma sempre assolto. Forza Nuova 'rispetto'

Morto il neofascista Stefano Delle Chiaie - indagato e poi assolto per le Stragi di Bologna e piazza Fontana : Aveva 82 anni. Latitante a lungo in Sud America, nel 1960 aveva fondato il movimento Avanguardia Nazionale, sciolto nel 1976...

Stefano Delle Chiaie - morto l'uomo-chiave del Neofascismo. Bologna - Piazza Fontana - Stragi - Cia : i misteri : È morto la notte scorsa a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, esponente della Destra radicale, già nel Movimento Sociale Italiano e fondatore di Avanguardia Nazionale, assolto per insufficienza di prove per la strage di Bologna. Nato a Caserta nel 1936 per anni, ha vissuto per anni da latitante fino

È morto il neofascista Stefano Delle Chiaie - accusato e poi prosciolto per le Stragi di Bologna e di piazza Fontana : È morto a Roma, a 82 anni, Stefano Delle Chiaie, politico di estrema destra e fondatore dell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie era nato a Caserta il 13 settembre del 1936 e fra tre giorni avrebbe compiuto 83 anni. Aderì