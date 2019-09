Storie Italiane | Lorena Bianchetti | “E’ stata la cosa più difficile”

Storie Italiane - Dalila Di Lazzaro : ‘La pensione è un diritto - dovrei averla anche io’ : Sempre più spesso i vip confessano in tv di percepire pensioni molto basse a fronte di una vita trascorsa in scena. Ultima in ordine di tempo (dopo ad esempio Enzo Paolo Turchi) è Dalila Di Lazzaro che ospite in collegamento a Storie Italiane nella puntata di mercoledì 25 settembre svela che da giovane, all’epoca dei suoi primi film, pensava di versare i soldi allo Stato per le tasse ma ha poi scoperto che chi se ne sarebbe dovuto occupare ...

“Tanta sofferenza”. Rosalinda Celentano racconta il suo male oscuro a Storie Italiane : Ha passato un periodo difficile e ne ha parlato in tv senza vergogna: Rosalinda Celentano, ospite del programma condotto da Eleonora Daniele Storie Italiane, ha raccontato il periodo buio della sua vita. Un momento caratterizzato da un mostro orribile: la depressione. “Sento che stiamo vivendo un genocidio culturale collettivo – ha detto la figlia di Adriano Celentano – e la gente paradossalmente ha più paura dell’amore che di una persona che ...

Storie Italiane - Guillermo Mariotto commosso confessa : “E’ toccante” : Guillermo Mariotto emozionato a Storie Italiane di Eleonora Daniele: la confessione E’ appena terminata una nuova puntata di Storie Italiane. In questa occasione Eleonora Daniele ha intervistato Guillermo Mariotto, il quale, in questo periodo, è impegnato nel dare giudizi sui look delle star a Detto Fatto. E dalla Daniele lo stilista ha mostrato un lato intimista del suo carattere che ha lasciato di stucco i numerosi telespettatori. ...

Manila Nazzaro crolla a ‘Storie italiane’ : un calvario lungo anni che racconta solo ora : Manila Nazzaro, l’ex Miss Italia che fece innamorare il paese, si racconta a a Storie Italiane, il programma condotto e curato da Eleonora Daniele. Un racconto interrotto dalle lacrime durante il quale l’ex Miss Italia ha confessato la sofferenza patita per l’allontanamento del suo ex marito, l’ex calciatore e oggi allenatore Francesco Cozza. “Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche modo terapeutico. Credevo che ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele : “La nostra inviata Carla Lombardi e il nostro operatore sono stati aggrediti” : “Questa notte la nostra inviata Carla Lombardi e il nostro filmaker sono stati aggrediti. A loro va tutta la nostra solidarietà: grazie per il vostro lavoro”. Così, questa mattina, Eleonora Daniele ha raccontato ai telespettatori dell’aggressione che la troupe di Storie Italiane ha subito all’interno dell’Hotel House di Porto Recanati, lo stabile in cui abitano duemila persone diventato un centro di spaccio notturno e che ...

Storie Italiane : Manila Nazzaro - le confessioni sulla malattia e l’ex marito : Manila Nazzaro si racconta a Storie Italiane, raccontando fra le lacrime il divorzio dal marito e la malattia. Showgirl e Miss Italia nel 1999, Manila oggi ha cambiato vita ed è una speaker radiofonica su Radio Zeta. In passato però ha dovuto affrontare grandi dolori come l’addio al marito Francesco Cozza e una malattia alla tiroide che l’ha costretta a subire un’operazione. “Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno ...

Storie Italiane : De Marinis svela il suo dolore e parla di Tale e Quale : Tale e Quale Show: Davide De Marinis confessa il suo più grande dispiacere a Storie Italiane E’ stato Davide De Marinis uno degli ospiti della puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 23 settembre. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, il concorrente di Tale e Quale Show 2019 ha parlato, ovviamente, della sua nuova esperienza su Rai1 (appunto nel seguitissimo programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti), arrivando ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele si commuove ricordando Mia Martini : “Mi emoziona tanto” : Un ricordo toccante di Mia Martini, nel giorno del suo compleanno. Ed Eleonora Daniele non riesce a trattenere le lacrime di commozione. Durante l’intervista a Leda Bertè, la conduttrice di Storie Italiane si è lasciata andare guardano il filmato dell’esibizione sanremese di “Almeno tu nell’universo“. Era il 1989 e quel momento è rimasto nella memoria di tanti italiani: “Questa canzone mi emoziona tanto, tu ...

