Storia di Filippo | affetto da spina bifida | La malattia non ha fermato le mie

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Non guardate a cosa non avete, ma cercate di fare il meglio che potete con quello che possedete”. È questo il messaggio cheLago, 26enne di Padova, vuole far giungere a tutti i suoi coetanei. Il giovane convive sin dalla nascita con la “”, una grave malformazione genetica della colonna vertebrale che colpisce il sistema nervoso centrale. Nonostante questo problema perònon si è mai arreso e ha continuato ad inseguire le sue grandi passioni, il giornalismo e i cavalli. La suaè raccontata dalla Stampa. “Con il supporto dei tutori riesco a camminare da solo. Non sono una scheggia, ma me la cavo. E guido, vado a lavoro in un centro commerciale vicino casa tutti i pomeriggi. Mi occupo della contabilità. Non mi dispiace, ma non è questo che mi fa battere il cuore, se così ...

FilippoLago2 : La mia storia raccontata questa mattina dal quotidiano La Stampa Tra cavalli e scrittura, la straordinaria normalit…