Spal-Lecce 1-3 | le pagelle di CalcioWeb | Mancosu non sbaglia FOTO

Spal-Lecce - gli highlights del match – VIDEO : Spal-Lecce, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Lecce| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Spal e Lecce in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Spal – Lecce L'articolo Spal-Lecce, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Formazioni ufficiali Spal-Lecce : dentro Floccari nei biancazzurri : Formazioni ufficiali Spal-Lecce – Nonostante siamo ancora ad inizio campionato, è già diventato un importante scontro salvezza quello del Paolo Mazza tra ferraresi e salentini. Pesanti sconfitte nell’ultimo turno per le due compagini, cadute rispettivamente sotto i colpi di Sassuolo (in trasferta) e Napoli (in casa) ed entrambe a quota 3 punti. Queste le scelte definitive dei due tecnici, Semplici e Liverani. SPAL (3-5-2): ...

Spal-Lecce streaming - dove guardare la diretta della partita su DAZN : Spal-Lecce streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Spal-Lecce, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa sul canale 209 di Sky (per chi ha attivato la promozione DAZN1) e in streaming sulla ...

Probabili formazioni Spal-Lecce : ancora Strefezza per Semplici - gioca Babacar : Probabili formazioni Spal-Lecce – Va in scena al Paolo Mazza Spal-Lecce. Si sfidano due squadre reduci da due sconfitte. La compagine di Semplici ha perso contro il Sassuolo, non entrando mai in partita. La squadra di Liverani ha incassato il ko interno contro il Napoli. Le due squadre vogliono rialzare la testa e ripartire la loro corsa verso la salvezza. Pochi dubbi per l’allenatore di casa, che dovrebbe operare solo un ...

Spal-Lecce oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le probabili formazioni : La corsa alla salvezza è ancora lontana, ma SPAL-Lecce è già un match molto importante nella quinta giornata della Serie A di calcio. Entrambe le formazioni sono ferme a quota tre punti e sono reduci da due brutte sconfitte: i ferraresi hanno perso per 3-0 contro il Sassuolo, mentre i pugliesi sono stati superati in casa per 4-1 dal Napoli. Semplici ha perso D’Alessandro, per cui è stata diagnosticata la rottura del crociato. Al suo posto ...

Spal-Lecce - Semplici : “Dobbiamo riscattarci - abbiamo tutti i mezzi per fare bene” : Leonardo Semplici si attende una pronta reazione contro il Lecce dopo la brutta sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Assente D’Alessandro, costretto a un lungo stop dopo l’infortunio, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Semplici cambierà qualche interprete e chiede di più ai suoi: “Mi aspetto una reazione attraverso una prestazione diversa. Ci vuole intensità e voglia di fare la partita, cose ...

Spal-Lecce - le parole di Liverani alla vigilia : “Partita importante - ma non dobbiamo viverla con ansia” : “La differenza tra la gara vinta a Torino e la sconfitta di domenica con il Napoli sta nell’attenzione che ci abbiamo messo a livello tecnico. A Torino abbiamo sofferto ugualmente ma siamo stati bravi da quel punto di vista”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, torna sul ko casalingo contro gli azzurri di Ancelotti. Domani sarà di nuovo campionato e bisogna voltare pagina. Liverani analizza qualche ...