Sondaggi elettorali Ixè | Italia Viva fa più male al governo che al Pd

Sondaggi elettorali Tecnè : gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria : Sondaggi elettorali Tecnè: gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria Nell’ultimo Sondaggio dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda il 23 settembre, tutte le forze politiche, esclusi Fratelli d’Italia, perdono consenso rispetto alla rilevazione precedente. Il calo più consistente lo registra il Partito Democratico che paga l’addio di Matteo Renzi. I dem vedono andare via quasi quattro punti ...

Sondaggi elettorali - parte la scalata di Italia Viva : il partito di Renzi è davanti a Forza Italia : Italia Viva fa il suo debutto nel Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 e si attesta al 5,4%, davanti anche a Forza Italia. Un esordio positivo dovuto al fatto che il partito di Matteo Renzi riesce a intercettare voti dagli elettori del Pd, ma anche di Fi, di +Europa e dagli astenuti. La Lega resta, comunque, il primo partito.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : ottimo esordio per Italia Viva - Lega e M5S in calo : Si registrano dei cambiamenti nelle intenzioni di voto ai partiti. Il nuovo partito di Matteo Renzi rimescola le carte in gioco. Gli ultimi Sondaggi politici di SWG registrano un ottimo esordio per Italia Viva, che si piazza fin da subito al quinto posto, andando a togliere consensi al Partito Democratico, che si vede superare dal Movimento 5 Stelle. In cima c’è ancora la Lega, leggermente in flessione rispetto alla volta scorsa. SWG: il PD, ...

Sondaggi elettorali Winpoll : Italia Viva esordisce al 6 - 4% - M5S già al 15 - 1% : Sondaggi elettorali Winpoll: Italia Viva esordisce al 6,4%, M5S già al 15,1% Sono tante le novità contenute nell’ultimo Sondaggio Winpoll realizzato per Il Sole 24 Ore tra il 18 e il 20 settembre. Partiamo dal centrodestra. Alcuni istituti danno in ripresa la Lega di Salvini (Termometro Politico e Tecnè), altri in calo. Sondaggi elettorali Winpoll: centrodestra in sofferenza Tra questi c’è Winpoll che vede la Lega perdere ...

Sondaggi elettorali - una coalizione di centrosinistra con Pd e M5s vale quanto il centrodestra : Un Sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 considera la possibilità di una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra (allargato al M5s) alle prossime elezioni politiche: in questo scenario l'equilibrio regna sovrano, con la coalizione guidata dalla Lega leggermente avanti rispetto a quella formata da pentastellati e Pd.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia : Italia Viva al 5% - il Pd crolla al 17 - 6% : Sondaggi elettorali Euromedia: Italia Viva al 5%, il Pd crolla al 17,6% Nell’ultima settimana gli istituti demoscopici hanno cominciato a rilevare la forza elettorale del partito di Renzi. I valori di Italia Viva partono da un minimo del 3 ad un massimo del 5%. Tra chi sonda la creatura renziana intorno al 5% c’è Euromedia che si allinea a Demopolis ed Emg. Secondo l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, l’addio ...

Sondaggi elettorali Swg - Italia Viva esordisce al 5 - 4% - davanti Forza Italia : Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Sondaggi elettorali Swg, Italia Viva esordisce al 5,4%, davanti Forza Italia Anche per i Sondaggi elettorali di SWG è giunto il momento di sondare il nuovo partito di Matteo Renzi. E considerando le altre rilevazioni si può dire che all’ex premier è andata bene. Viene infatti data davanti a Forza Italia e comunque più in alto di quanto abbiano rilevato ...

Sondaggi elettorali Tecnè : il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo : Sondaggi elettorali Tecnè: il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo Per il 54% degli italiani la scelta di Renzi di uscire dal Pd e dare vita ad un suo partito, Indebolisce il governo. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè realizzato tra il 18 e il 19 settembre. Anche una cospicua percentuale di elettori di Pd (47%) e Movimento 5 Stelle (51%) ritiene l’addio di Renzi un problema per l’esecutivo giallo rosso. Sondaggi ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 23 settembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 23 settembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi sopra il 5% : in calo il Pd - Lega sempre più lontana : Un Sondaggio realizzato da Demopolis evidenzia un dato positivo per Italia Viva: il partito di Matteo Renzi debutta al 5,2%. Ma la sua nascita comporta un calo dei voti per il Partito Democratico: i dem sono ora sempre più lontani dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 33% e aumenta il suo vantaggio su tutti gli inseguitori.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Index : governo M5S-PD : gradimento basso : Sondaggi elettorali Index: governo M5S-PD: gradimento basso Torna Piazza Pulita e torna quindi l’appuntamento del giovedì con i Sondaggi di Index Research. Sondaggi elettorali Index: le intenzioni di voto Partiamo dalle intenzioni di voto del 19 settembre. La Lega viene sondata al 33% un punto più in basso rispetto a quanto ottenuto alle europee. L’accordo di governo fa avanzare, ma di poco, Movimento 5 Stelle e Pd. I dem ...

Sondaggi elettorali Izi : tracollo Lega. M5S in forte ascesa : Sondaggi elettorali Izi: tracollo Lega. M5S in forte ascesa L’ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca IZI mostra un drastico cambio del panorama politico, occorso nel giro di appena un mese. La crisi di governo (prima) e la scissione del Partito Democratico (poi) ha favorito una altissima volatilità nelle intenzioni di voto. E così, per Izi, ci sono state variazioni estremamente importanti per almeno tre dei cinque ...

Sondaggi elettorali - Italia Viva al 4 - 4% : ma l’uscita dal Pd di Renzi non piace agli italiani : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia i consensi del nuovo partito di Matteo Renzi: Italia Viva si attesta al 4,4% dei voti, corrispondenti a circa 1,4 milioni di Italiani. Ma l'operazione di Renzi, con l'uscita dal Pd, non piace agli elettori: né a quelli del Pd né a quelli degli altri partiti.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - Italia Viva di Renzi al 5% : mangia voti al Pd che crolla al 17 - 6% : La nascita di Italia Viva porta via voti al Partito Democratico: nel Sondaggio realizzato da Euromedia Research il partito di Matteo Renzi conquista il 5% dei voti e fa crollare i dem al 17,6% dei consensi, venendo scavalcati anche dal Movimento 5 Stelle. Inoltre, secondo il 55% degli Italiani il partito di Renzi è destinato a fallire.Continua a leggere