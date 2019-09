Sky ’spegne’ cinque canali da martedì 1° ottobre

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Boris - Fox Comedy Fine delle trasmissioni perSky. A partire da1°, la piattaforma televisiva italiana a pagamento dovrà infatti fare a meno di alcuni capisaldi della sua offerta a causa delle cessazioni delle licenze in essere. La notizia è arrivata agli abbonati attraverso una comunicazione. Nello specifico, iche verranno chiusi sono Fox Animation, Fox Comedy e Nat Geo People – gestiti da Fox Networks Group Italy e forniti nel pacchetto Sky Tv – e Disney XD e Disney in English (questi ultimi di proprietà di The Walt Disney Group, la stessa società che controlla la Fox) contenuti nel pacchetto Sky Famiglia. Al contrario, continueranno ad essere trasmessi Fox, Fox Life, National Geographic, National Geographic Wild, Baby Tv, Disney Channel e Disney Junior, i quali inseriranno nel loro catalogo alcuni programmi trasmessi fino ad ora ...

StampaFin : Sky spegne cinque canali Fox, National Geographic e Disney Non è stata diramata una nota stampa. La comunicazione… - LucaPicafizz : RT @SkySport: ?? Il difensore spegne le polemiche #SkySport - Michele03848712 : RT @SkySport: ?? Il difensore spegne le polemiche #SkySport -