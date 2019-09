Simone Rugiati e il panzerotto italo-cinese «senza confini»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un passo che ci porta sempre avanti è quello che ci fa abbattere i. In ogni campo l’incontro delle culture ci regala sempre nuove idee, emozioni, e felicità. Anche a tavola. Per un mondoCoca- Cola insieme allo chefhanno creato un nuovo piatto: il Wok ‘e press. Ovvero? Sotto la guida dida sempre amante dei viaggi e dei sapori esotici, i cuochi di due ristoranti napoletani – unoe uno italiano – hanno lavorato assieme per dare vita a un piatto inedito e sorprendente: il Wok ‘e press, un morbidoripieno di spaghetti di riso. Una fusione di cucina italiana e, scelte come emblema di poli opposti del gusto che si uniscono. «La cucina fonde spesso diverse culture e in questo caso dalla mediazione è nato un piatto dal cuore orientale e dal rivestimento napoletano – dice– Davanti ai fornelli ...

