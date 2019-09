Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è stata ospite di Mattino Cinque e, intervistata da Federica Panicucci, hato di averundie, pertanto, di non avere rapporti sessuali con un uomo da dieci. “casta da dieciper undi, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare. Posso solo dire che non è ancora sciolto”, hato la showgirl che ora gestisce un negozio di parrucchieri per bambini a Milano. “Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia – ha proseguito la– . Miaggrappata, diecifa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legatefamiglia,separazione, ai figli”.ha detto di essere convinta della decisione che ha preso e ha spiegato che “si può vivere e si può ...

Noovyis : (Simona Tagli rivela: “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes, sono 10 anni che non faccio sesso”) Pl… - FQMagazineit : Simona Tagli rivela: “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes, sono 10 anni che non faccio sesso” - Cascavel47 : Simona Tagli rivela: “Ho fatto un voto di castità alla Madonna di Lourdes, sono 10 anni che non faccio sesso”… -