Silvio Berlusconi è indagato per l’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993

Stragi mafia - Silvio Berlusconi indagato : 14.43 Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento della Procura di Firenze sulle Stragi mafiose del 1993. Lo si apprende a Palermo: i legali di Marcello Dell'Utri, imputato in Appello al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, hanno depositato la certificazione da cui risulta che l'ex premier è indagato a Firenze. Questa mossa della difesa, che aveva citato a deporre Berlusconi, gli consentirà di non rispondere.

Silvio Berlusconi la spunta due volte su Veronica Lario : 46 milioni - sì al pignoramento dei conti : E' un diritto di Silvio Berlusconi la restituzione, da parte dell'ex moglie Veronica Lario, dei 46,3 milioni di euro che le ha versato dopo il divorzio indebitamente. Lo ha ribadito il Tribunale di Monza, riporta il Corriere della Sera, che ha negato alla Lario la sospensiva del pignoramento dei suo

Silvio Berlusconi tradisce Matteo Salvini? L'indicazione a Forza Italia sulla legge elettorale : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. A confermarlo il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la res

Silvio Berlusconi-Mara Carfagna - retroscena sulla cena : "Se me lo chiedi - sono pronta a lasciare Forza Italia" : Forza Italia è sempre più divisa, da una parte l'ala filo-sovranista dall'altra quella più moderata. Una divisione che porta inevitabilmente a screzi interni. Nonostante Antonio Tajani garantisca che "il partito è compatto" e "non ci sono correnti", dall'altra il senatore Massimo Mallegni lamenta l'

1994 la serie - l’ultima stagione nel segno di Silvio Berlusconi : 1994 la serie dal 4 ottobre su Sky Al suo ultimo capitolo “1994 la serie”, fiction italiana di Sky giunta alla terza e ultima stagione. Photocall di presentazione oggi al The Space Cinema di Roma con ...

Silvio Berlusconi messaggio a Matteo Salvini : "L'Opa della Lega è fallita - noi siamo sani e integri" : "La vera Forza Italia siamo noi, siete voi, sono le migliaia di dirigenti e amministratori locali che si impegnano ogni giorno con lealtà. Forza Italia è compatta e unita, non c'è nessuno tra noi che mette in discussione il nostro compito storico. Forza Italia è il centrodestra, non solo perché lo a

Silvio Berlusconi - il filo segreto che lo lega a Giuseppe Conte : cosa sa Luigi Bisignani sulle loro manovre : "Caro direttore, Conte ha bisogno di Berlusconi come Berlusconi ha bisogno di Conte: entrambi non vogliono finire dilaniati dagli sciacalli che si aggirano sempre più numerosi non solo nel Governo, ma anche nel Movimento 5 Stelle e soprattutto in Forza Italia". Inizia così il retroscena di Luigi Bis

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Silvio Berlusconi provoca il Milan nel giorno del derby : "Il mio Monza gliene farebbe tre" : A poche ore dal derby della Madonnina, a scaldare ulteriormente gli animi in casa Milan, oltre all'ex leggenda rossonera Zvonimir Boban in settimana, c'ha pensato anche l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. L'attuale presidente del Monza (che milita in Serie C) e leader di Forza Italia, ospit

Giorgia Meloni - una granata su Matteo Renzi (e Silvio Berlusconi) : "Al centro più partiti che voti" : "Gli italiani sono stufi degli inciuci, al centro ci sono più partiti che voti". Giorgia Meloni colpisce duro Matteo Renzi e Italia Viva, nata dalla scissione con il Pd per puntare agli elettori al di fuori della sinistra. Ma nella sua intervista al Messaggero, la leader di Fratelli d'Italia sembra