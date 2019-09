Sienna | Mediaset e Lucisano lavorano a una nuova saga familiare

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Rinnovare la tradizione del racconto famigliare italiano innestandolo su una convulsa lotta per il potere in una provincia italiana ricca di arte, bellezza e antiche tradizioni.Questo l'intento promesso da Lucisiano Media Group nell'annunciare il progetto di, serie tv in lavorazione per Canale 5, realizzata con RTI (Reti Televisive Italiane S.p.A. società del gruppo Meiaset) da Italian International Film, del gruppo, e Federation Entertainment società di produzione televisiva francese specializzata nella distribuzione internazionale.a unapubblicato su TVBlog.it 25 settembre 2019 12:38.

