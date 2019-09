Si rompe il perone ma l’autista dell’ambulanza non c’è | Cuellar trasportato in ospedale…

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E’ successo in Bolivia durante il match tra Oriente Petrolero e Guabira, nel finale di partita Mariosi è rotto ile per raggiungere l’ospedale ha usato un taxi, mancando l’autista dell’ambulanza Una situazione surreale, accaduta in Bolivia durante la partita tra Oriente Petrolero e Guabira. Negli ultimi minuti del match, nel tentativo di respingere la conclusione di un avversario, Mariosi frattura iled è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. L’infortunio del giocatore della squadra di casa appare subito grave, l’ambulanza è presente per il trasporto in ospedale ma, clamorosamente, manca l’autista. I familiari però non si perdono d’animo, così chiamano un taxi e sistemanonel bagagliaio per permettergli di raggiungere l’ospedale e sottoporsi alla necessaria operazione. ...