Sgarbi ascolta la voce della madre e si commuove

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Luca Sablone Il critico d'arte visibilmente emozionato: "È un po' malinconico. Le voci dei morti hanno la potenza di qualcosa che non finisce" Vedere Vittorioemozionato fa davvero effetto, essendo abituati a vederlo agguerrito e provocatore. Il sindaco di Sutri, ospite del conduttore Pierluigi Diaco a Io e te su Rai 1, ha rito ladefunta grazie ad una registrazione in cui diceva: "Ho voglia di rivederlo perché lo vedo pochissimo. Bisogna preparargli da mangiare anche se sono le 7 del mattino perché lui arriva sempre a digiuno. E allora siamo lì, ci racconta, cosa facciamo".commosso Trattenendo un po' di magone, il critico d'arte ha commentato: "È ladi mia. È un po' malinconico sentirla visto che non c'è più, ma lo sono sempre quelle delle persone che se ne sono andate. Ed è vero che le voci dei morti - in questo caso ...

