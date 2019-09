Serie A | i risultati della quinta giornata

Calcio - Serie A : i risultati di oggi e la classifica. Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri in testa. Il Napoli crolla col Cagliari! : L’Inter si conferma in testa alla classifica della Serie A 2019-2020 al termine della quinta giornata (il turno si completerà domani col posticipo Torino-Milan che però non interessa le posizioni di vertice). I nerazzurri, al quinto successo consecutivo, hanno risposto alla Juventus, ieri capace di imporsi sul campo del Brescia, e conservano così i due punti di vantaggio sui Campioni d’Italia grazie alla sofferta vittoria casalinga ...

Risultati Serie A live - 5^ giornata : vince l’Atalanta - si giocano 6 gare : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una prodezza del bosniaco Pjanic. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta finisce ...

Risultati Serie A Basket – Trento non dà scampo a Pistoia - Brescia ok sulla Reggiana : Roma sconfitta a Bologna : Grandi emozioni in questa prima giornata del campionato di Serie A di Basket, iniziato ieri con l’anticipo tra Pesaro e Fortitudo Iniziato ieri con il match tra Pesaro e Fortitudo, il primo turno della nuova Serie A di Basket prosegue questa sera con tre partite emozionanti e ricche di colpi di scena. Vittoria convincente di Brescia che non lascia scampo alla Reggiana, sconfitta con il risultato di 90-82. Partita che si mette subito ...

Risultati Serie B - 5^ giornata : Trapani-Cremonese finisce a reti bianche - la classifica aggiornata : Risultati Serie B – Turno infrasettimanale di Serie B. Nella quinta giornata del campionato cadetto il Perugia rimonta e batte il Frosinone, colpo esterno dell’Empoli, pari per il Benevento a Pordenone, l’Ascoli non si ferma più. Nel primo dei due posticipi del mercoledì, primo punto stagionale per il Trapani che contro la Cremonese trova un pari a reti bianche. MARTEDI’ ore 21 Ascoli-Spezia 3-0 Cittadella-Pescara ...

Risultati Serie C - 6^ giornata : Novara - Fano e Francavilla corsare - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Subito in campo anche in Serie C dopo la quarta giornata in scena nell’ultimo weekend. Tutte in campo mercoledì. Nel primo match del Girone C pareggio nel big match tra Ternana e Reggina, finisce 1-1, vantaggio amaranto con Bresciani, pareggio dei padroni di casa con Salzano. Nelle gare delle 18.30, successi esterni di Novara, Fano e Francavilla, cinquina Paganese al Rende. Le altre sfide alle 20.45. ...

Risultati Serie A live - 5^ giornata : si gioca Roma-Atalanta : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una prodezza del bosniaco Pjanic. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta ...

