Serie A | 5° giornata | all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola Napoli e

Risultati Serie A live - 5^ giornata : vince l’Atalanta - si giocano 6 gare : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una prodezza del bosniaco Pjanic. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta finisce ...

Serie A calcio - chi gioca la prossima giornata? Calendario - orari - programma e tv delle partite : La prossima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà nel weekend del 28-30 settembre, in programma dieci partite valide per il sesto turno del campionato. Si incomincia sabato 28 settembre con Juventus e Inter che si fronteggeranno a distanza: i bianconeri incroceranno la SPAL di fronte al proprio pubblico alle ore 15.00 mentre i nerazzurri saranno impEgnati sul campo della Sampdoria alle ore 18.00. Anticipi per le due squadre ...

Risultati Serie B - 5^ giornata : Trapani-Cremonese finisce a reti bianche - la classifica aggiornata : Risultati Serie B – Turno infrasettimanale di Serie B. Nella quinta giornata del campionato cadetto il Perugia rimonta e batte il Frosinone, colpo esterno dell’Empoli, pari per il Benevento a Pordenone, l’Ascoli non si ferma più. Nel primo dei due posticipi del mercoledì, primo punto stagionale per il Trapani che contro la Cremonese trova un pari a reti bianche. MARTEDI’ ore 21 Ascoli-Spezia 3-0 Cittadella-Pescara ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...

Biglietti Sampdoria-Inter - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A a Marassi : Sabato 28 settembre (ore 18.00) si giocherà Sampdoria-Inter, match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Marassi di Genova per affrontarsi a tre giorni di distanza dal turno infrasettimanale, i nerazzurri andranno a caccia della vittoria per confermarsi nelle posizioni di vertice e continuare la battaglia a distanza con Juventus e Napoli per lo scudetto mentre i blucerchiati ...

Biglietti Lecce-Roma - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A al Via del Mare : Si terrà domenica alle ore 15 l’incontro tra Lecce e Roma, che vale per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si gioca allo stadio Via del Mare. A livello cromatico si tratta di un quasi derby, benché le combinazioni giallorosse delle due squadre abbiano tonalità un po’ diverse tra loro. Il Lecce sta giocando questa Serie A con l’obiettivo di conquistare la salvezza, mentre per la Roma la partenza è quella ...

Biglietti Sassuolo-Atalanta - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A al Mapei Stadium : Settimana molto impegnativa per le formazioni del massimo campionato nazionale di calcio maschile che sono chiamate ad affrontare ben tre incontri nell’arco di sette giorni. Sabato 28 settembre, alle ore 20.45, va in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’interessante anticipo serale tra Sassuolo e Atalanta, incontro valevole per la sesta giornata della Serie A 2019-2020. Si preannuncia una partita estremamente divertente e ...

Biglietti Cagliari-Verona - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Sardegna Arena : La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta al suo turno numero sei, che tra le tante sfide in programma vedrà anche quella tra Cagliari e Verona, che porrà di fronte due formazioni ben attrezzate e intenzionate a portare a casa i tre punti. La partita si svolgerà dunque questa domenica, il 29 settembre, alle ore 18, presso la Sardegna Arena della città isolana, in quella che è ritenuta come una delle cornici più suggestive dell’intero ...

Biglietti Lazio-Genoa - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Alle ore 15.00 di domenica 29 settembre si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma Lazio-Genoa, partita della sesta giornata di Serie A. Sarà la cinquantesima volta, per quanto riguarda il girone unico del massimo campionato italiano, che questa partita si giocherà nella Capitale, nelle precedenti sfide i biancocelesti hanno prevalso 25 volte, i rossoblu 8, i pareggi sono stati 16. Ma dal 2007-2008, cioè da quando le due squadre sono state ...

Biglietti Napoli-Brescia - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A al San Paolo : Domenica 29 settembre andrà in scena la sesta giornata di Serie A. Ad aprire il programma il consueto lunch match delle 12.30 che vedrà impegnate allo Stadio San Paolo Napoli e Brescia. Una sfida molto interessante per gli azzurri, che si troveranno di fronte la squadra di Corini, la quale ha messo in difficoltà la Juventus nello scorso turno di campionato. I favori del pronostico, ovviamente, sono tutti dalla parte della squadra di Carlo ...

Risultati Serie C - 6^ giornata : Novara - Fano e Francavilla corsare - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Subito in campo anche in Serie C dopo la quarta giornata in scena nell’ultimo weekend. Tutte in campo mercoledì. Nel primo match del Girone C pareggio nel big match tra Ternana e Reggina, finisce 1-1, vantaggio amaranto con Bresciani, pareggio dei padroni di casa con Salzano. Nelle gare delle 18.30, successi esterni di Novara, Fano e Francavilla, cinquina Paganese al Rende. Le altre sfide alle 20.45. ...

