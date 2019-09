Senato | Silvia Vono lascia il Movimento 5 stelle | “Seguo Matteo Renzi | aderisco a Italia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Era nell’aria ed è accaduto: la senatriceM5S per aderire al gruppoViva-Psi. “Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, appunto, è solo una fragile illusione. Perché? Ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione. Se ha sbagliato qualcosa nel suo percorso precedente, ne ha fatto tesoro, sapendo farsi da parte, rispettando l’impegno preso con glini. Ha continuato a lavorare con intelligenza e in piena libertà e onestà intellettuale, ha scelto di esporsi coraggiosamente, un’altra volta, per l’. Con senso del dovere per il Paese e per il ...

