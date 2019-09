Senato | la Lega fa mancare numero legale | quali sono le commissioni a rischio

L'ostruzionismo della Lega al Senato - governo battuto in commissione | Calderoli : "E' solo l'inizio - sarà un Vietnam" : La Lega inaugura al Senato l'annunciato ostruzionismo nelle commissioni parlamentari. Per due volte consecutive salta il numero Legale. Calderoli: "Per la maggioranza sarà un Vietnam"

Il governo bloccato per due volte dalla Lega al Senato Calderoli : «Sarà un Vietnam» : L’ex ministro: «I signori della maggioranza impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega all’opposizione!». Di Maio: «Capisco nervosismo di Salvini, era ministro. Ma ha deciso lui di buttare giù tutto. Mi dispiace che si sia ridotto così»

Governo bloccato in Senato - manca il numero legale in Commissione. Lega : “È solo l’inizio” : I lavori del Governo Conte bis sono stati bloccati in Senato a causa della mancanza del numero Legale in Commissione Affari costituzionali. Esulta il Senatore leghista, e vice presidente del Senato Roberto Calderoli: “La Lega fa opposizione. Glielo avevamo promesso! Questo è solo l’inizio! Per ora, Lega-maggioranza 1-0”.Continua a leggere

Conte : «Inserire in Costituzione la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile» Senato - la Lega blocca le Commissioni : Il presidente del Consiglio Conte, parlando a New York con i giornalisti a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale nella prima commissione, quella degli Affari Costituzionali, e la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo...

Senato - manca la maggioranza per due volte : salta la seduta in Commissione e Lega esulta. M5s assenti per assemblea su capogruppo : E’ mancata per due volte la maggioranza in Commissione Affari costituzionali in Senato e la seduta è stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per la mancanza del numero Legale necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato la seduta e il Senatore del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per ...

Roberto Calderoli fa saltare le sedute in commissione al Senato : "Ecco l'opposizione della Lega" : Come previsto, la Lega all'opposizione dà del filo da torcere alla nuova maggioranza. "Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero legale richiesto". Ad annunciarlo è il vicepresidente leghista, Roberto Calderoli. Una

Senato - manca il numero legale in commissione - la Lega esulta : «È solo l'inizio» : Senato, manca il numero Legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata...

Senato - la Lega blocca le Commissioni E Conte : «Chiarimenti sul caso Mosca» : L’ex ministro: «Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!». Conte: «Urgente» un nuovo passaggio parlamentare sui rapporti Lega-Russia

Senato - salta seduta. Lega : è solo inizio : 15.58 "Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero Legale richiesto. Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione!". Così Calderoli,vicepresidente del Senato, su quanto accaduto in commissione Affari costituzionali, una delle commissioni permanenti a guida Lega. "Glielo avevo ...

Armando Siri - il Senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc : “Sostiene di essere vittima di fumus persecutionis” : Armando Siri sostiene di essere vittima di fumus persecutionis. A dirlo è Maurizio Gasparri, presidente della giunta delle autorizzazioni e immunità parlamentari del Senato che oggi ha audito l’esponente della Lega. Nelle scorse settimane a Palazzo Madama è arrivata la richiesta del tribunale di Milano per sequestrare i computer dell’ex sottosegretario ai trasporti, costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano ...

BIBBIANO - T-SHIRT LUCIA BORGOGNONI VS PD/ Video - caos Senato : ira Conte su Lega : BIBBIANO, LUCIA Borgonzoni sfoggia la maglietta contro il Pd in Senato: seduta sospesa e bagarre, la replica diretta del Premier Conte vs la Lega

Fiducia anche dal Senato per il Conte 2 : 169 i sì - 133 i no. Ma due voti in meno rispetto a governo M5s-Lega : Il governo Conte bis ottiene la Fiducia anche in Senato. I sì sono stati 169 sì, i no 133, gli astenuti sono stati 5. I Senatori che non hanno partecipato al voto: i Senatori a vita Napolitano, Piano, Rubbia, e poi i Cinque Stelle Bogo Deledda e Ciampolillo, la Pd Rojc (malata), il leghista Umberto Bossi, i Senatori di Forza Italia Modena, Stabile, Berutti, Conzatti e Giammanco, l'ex M5s De Bonis ora al Misto. Con l'ok alla Fiducia da parte ...

Governo - la replica di Conte in Senato : “Da Lega voltafaccia senza dignità”. L’intervento integrale : “Evocate spesso il concetto di dignità, ma la dignità per quel che riguarda il ruolo di presidente del Consiglio non può essere riconosciuto o meno a seconda che sia al vostro fianco o meno al Governo. Ero l’alfiere degli interessi nazionali e ora scopro che non lo sono mai stato. La dignità mi può venire dal difendere con onore e massimo impegno gli interessi degli italiani e non da altro. Poi con calma spiegherete al Paese cosa c’è ...