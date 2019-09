Sciopero per il clima | il ministro giustifica gli studenti Ma i presidi no

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Global strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal ...

RobertoBurioni : Sarò arcaico ma il modo migliore e più efficace per migliorare il mondo è partire dal miglioramento di se stessi. S… - HuffPostItalia : La circolare del ministro dell'Istruzione: 'Le assenze per lo sciopero per il clima sono giustificate' - giornalettismo : Il preside del liceo #Volta di Milano è una voce fuori dal coro: sostiene che l'assenza per lo sciopero sul clima p… -