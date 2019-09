Scandalo Ucraina | Nancy Pelosi | Al via inchiesta per impeachment contro Trump

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dura la speaker della Cameram che afferma: "ha violato la Costituzione e minato la sicurezza nazionale". Intanto il presidente americano autorizza la pubblicazione integrale della trascrizione della telefonata con il leader ucraino Zelensky

