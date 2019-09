Sardegna | M5s spaccato su referendum legge elettorale

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Caos nel M5s sardo in Consiglio regionale dopo che due dei sei consiglieri - Carla Cuccu ed Elena Fancello - hanno votato si' alla mozione della Lega sul, contravvenendo cosi' alle indicazioni del gruppo. "Non ci aspettavamo questa posizione che va contro il gruppo M5s sardo e contro le direttive del movimento nazionale, ma ne prendiamo atto", ha dichiarato la capogruppo Desire' Manca. Il M5s potrebbe prendere provvedimenti? "Certamente - ha spiegato - il Movimento a livello nazionale e' gia' informato di quanto accaduto oggi, ma non entro nel merito delle azioni o non azioni dello staff". Ci sono due precedenti: una settimana fa Cuccu e Fancello hanno presentato una proposta disui disturbi alimentari a doppia firma, senza coinvolgere gli altri quattro colleghi, inoltre hanno firmato un'interrogazione proposta da Francesco Agus (Progressisti), nonostante sia regola del ...

